Δανία: Άνδρας με μαχαίρι κυνηγούσε την πρέσβειρα του Ιράν μέσα στην πρεσβεία (vid)

Σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας, ο Ιρανός με το μαχαίρι συνελήφθη. «Μπήκε στην πρεσβεία, έσπειρε τον τρόμο (…) και προκάλεσε ζημιές στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ», ανέφερε η πρέσβειρα του Ιράν, Ασφανέχ Ναντιπούρ σε μια ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για έναν 32χρονο Ιρανό ο οποίος «διείσδυσε στην περίβολο της πρεσβείας, κρατώντας ένα μαχαίρι», ανέφερε η αστυνομία της Δανίας ενώ ένας εργαζόμενος στην πρεσβεία τον είδε προτού να προλάβει να φτάσει στο κτίριο.

Αλλά, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε τις Αρχές της χώρας επειδή, όπως υποστηρίζει, καθυστέρησαν να επέμβουν. «Είναι λυπηρό που στην καρδιά της Ευρώπης έγινε μια τέτοια επίθεση εναντίον μιας γυναίκας και πρέσβειρας που διαθέτει διπλωματική ασυλία και η αστυνομία δεν βρέθηκε εγκαίρως επί τόπου», ανέφερε.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Alam, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Δανίας στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο ύποπτος της επίθεσης με το μαχαίρι θα προσαχθεί αύριο Σάββατο (8.10.2022) ενώπιον δικαστή. Η αστυνομία ανέφερε ότι μετά το επεισόδιο αυτό «έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας» για την πρεσβεία και τους υπαλλήλους της.

🚨🇮🇷🇩🇰Footage shows a knife-wielding protester trying to get into the #Iranian embassy in Copenhagen, #Denmark. He was brutally attacked by Embassy staff. pic.twitter.com/w3NhyNXl1u