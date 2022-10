Σοκ στην Ταϊλάνδη: «Έσπασε την πόρτα και άρχισε να κόβει τα κεφάλια των παιδιών με μαχαίρι»

Στη συνοικία Να Κλανγκ επικρατεί σιωπή γύρω από τον παιδικό σταθμό, που διακόπτεται από τους λυγμούς των οικογενειών των παιδιών και τις αφίξεις αξιωματούχων. Κόκκινο χαλί έχει στρωθεί προκειμένου να μπορούν οι συγγενείς να θρηνήσουν και να αφήσουν λουλούδια στο σημείο της επίθεσης.

Ο Μπουαράι Τανοντόνγκ έχασε τα δύο εγγόνια του, ηλικίας τριών ετών. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στους εγγονούς μου», δήλωσε, έχοντας στο πλευρό του τη συντετριμμένη κόρη του και μητέρα των παιδιών.

Ένας πρώην αστυνομικός οπλισμένος με πιστόλι 9 χιλιοστών και ένα μεγάλο μαχαίρι σκότωσε χθες, Πέμπτη, 37 ανθρώπους, ανάμεσά τους 23 παιδιά, σε ένα μακελειό που ξεκίνησε από παιδικό σταθμό της Να Κλανγκ περίπου στις 12:30 (τοπική ώρα, 09:30 ώρα Ελλάδας).

«Έσπασε την πόρτα εισόδου κλωτσώντας τη, μπήκε μέσα και άρχισε να κόβει τα κεφάλια των παιδιών με ένα μαχαίρι» διηγήθηκε η Νατίτσα Πουντσούμ διευθύντρια του παιδικού σταθμού.

Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε και προσπάθησε να παρασύρει πεζούς με το αυτοκίνητό του, μέχρι που έφτασε στο σπίτι του, το οποίο «δεν είναι μακριά» από τον παιδικό σταθμό, ανέφερε η αστυνομία.

Εκεί σκότωσε τη σύζυγό του και το αγοράκι τους προτού αυτοκτονήσει, λίγο πριν τις 15:00, δύο ώρες περίπου αφού ξεκίνησε το μακελειό.

«Φρικτή» σφαγή – «Υπήρχε αίμα παντού»

«Υπήρχε αίμα παντού» στον δρόμο, δήλωσε μία αυτόπτης μάρτυρας που περνούσε από το σημείο με τη μοτοσικλέτα της και είδε τον δράστη «να προσπαθεί να πέσει πάνω σε ανθρώπους».

Στη διάρκεια της νύκτας μικρά φέρετρα, λευκά και μοβ, μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ουντόν Τάνι, στη γειτονική επαρχία.

Μετά τη «φρικτή» σφαγή ο Πραγιούτ Τσαν- Ο- Τσα ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και από τον επικεφαλής της αστυνομίας «να επιταχύνει τις έρευνες».

Τα πρώτα στοιχεία περιγράφουν τον δράστη ως έναν άνδρα 34 ετών, που αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού με τα ναρκωτικά και ο οποίος τον Ιούνιο αποπέμφθηκε από την αστυνομία.

«Τον αναμέναμε να εμφανιστεί την Παρασκευή (σ.σ. σήμερα) σε δίκη για το πρόβλημά του με τα ναρκωτικά», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας της Ταϊλάνδης, ο Νταμρονγκσάκ Κικιπραπάτ.

«Αυτό που συνέβη σήμερα θα αποτελέσει μάθημα ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον», υπογράμμισε.

«Έχω λυπηθεί βαθιά από το φρικτό μακελειό σε παιδικό σταθμό της Ταϊλάνδης. Αυτά τα μέρη θα πρέπει να είναι χώροι όπου τα παιδιά είναι ασφαλή και δεν γίνονται ποτέ στόχος» έγραψε στο Twitter o γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή δεν είναι είναι η πρώτη φορά που η Ταϊλάνδη βυθίζεται στο πένθος λόγω μιας αντίστοιχης τραγωδίας. Τον Φεβρουάριο του 2020 ένας αξιωματικός του στρατού σκότωσε 29 ανθρώπους, κυρίως σε εμπορικό κέντρο. Ο 31χρονος δράστης είχε πέσει νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, έπειτα από 17 ώρες. Αφορμή για το μακελειό ήταν ένας καυγάς του με ανώτερό του.

Η τραγωδία στη Να Κλανγκ φέρνει στο φως το εύρος των προβλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά στην Ταϊλάνδη, όπου η τιμή τους έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό λόγω της μεγάλης προσφοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ για το 2021.

Η επαρχία Νονγκ Μπούα Λούμπου βρίσκεται κοντά στο «τρίγωνο του χρυσού», στη μεθόριο μεταξύ της Ταϊλάνδης, της Μιανμάρ και του Λάος, η οποία θεωρείται εδώ και δεκαετίες το βασικό σημείο παραγωγής ναρκωτικών στην περιοχή.

