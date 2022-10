Γιος προέδρου χώρας πρόσφερε προίκα 100 αγελάδες στη Μελόνι για να γίνουν ανδρόγυνο

Στα δίχτυα της γοητείας της Τζόρτζια Μελόνι έπεσε, όπως φαίνεται, ο γιος του προέδρου της Ουγκάντας, που πρόσφερε εκατό αγελάδες ως προίκα στην προαλειφόμενη πρωθυπουργό της Ιταλίας, προκειμένου να την πείσει να τον παντρευτεί!

Ο λόγος για τον Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, αρχηγό του στρατού Ξηράς της Ουγκάντας και γιο του προέδρου της χώρας, Γιοουέρι Μουσεβένι, που απευθύνθηκε προ ημερών στους 600.000 ακολούθους του στο Τwitter ρωτώντας τους πόσες αγελάδες θα πρέπει να προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στη Μελόνι.

«Για τους Ιταλούς φίλους μου, αυτές είναι αγελάδες Nkore. Οι ομορφότερες αγελάδες στη Γη. Γνωρίζω ότι οι Ευρωπαίοι προσφέρουν λουλούδια στα κορίτσια που τους αρέσουν. Ουδέποτε το κατάλαβα. Στη δική μας κουλτούρα προσφέρεις μια αγελάδα στο κορίτσι που σου αρέσει», έγραψε.

Και συμπλήρωσε: «Θα της έδινα 100 αγελάδες αμέσως! Επειδή είναι ατρόμητη και γνήσια!».

Ωστόσο, την προφανή αυτή εκδήλωση θαυμασμού από τον Ουγκαντέζο στρατηγό ακολούθησε κάτι που μάλλον σαν απειλή ακούστηκε: «Αν οι Ρωμαίοι αρνηθούν τις αγελάδες μας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε τη Ρώμη. Για αυτό, θα χρειαζόμασταν μέρες».

Πάντως, δεν ήταν αυτά τα σχόλιά του για τη Μελόνι που προκάλεσαν την οργή του πατέρα του, αλλά μια άλλη ανάρτηση του γιου του, που απείλησε με εισβολή στη γειτονική Κένυα. Ο Μουσεβένι, που κρατά τα ηνία της εξουσίας στην Ουγκάντα από το 1986, εξέδωσε την Τετάρτη ανακοίνωση με την οποία ζήτησε συγγνώμη για τις αναρτήσεις του γιου του, ένα 24ωρο αφότου τον απομάκρυνε μεν από την ηγεσία του στρατού ξηράς, αλλά του χρύσωσε το χάπι χρίζοντάς τον τετράστερο στρατηγό!

Στη χθεσινή ανακοίνωση ο Μουσεβένι προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα επικρίνοντας τον γιο του για ανάμειξη «στις εσωτερικές υποθέσεις αδελφών χωρών». Δικαιολόγησε, όμως, την προαγωγή του σημειώνοντας ότι υπάρχουν «άλλες θετικές συνεισφορές που έκανε ο στρατηγός» και τον αποκάλεσε «παθιασμένο παν-αφρικανιστή». Για την… προίκα της Μελόνι ούτε κουβέντα!

