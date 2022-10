Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος, πρώην αστυνομικός σκόρπισε τον θάνατο σε παιδικό σταθμό - Τουλάχιστον 34 νεκροί

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός ο οποίος εκδιώχθηκε από το σώμα για μια υπόθεση που σχετίζεται με κατοχή ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου, ενώ σύμφωνα με ταϊλανδικά ΜΜΕ, ο δράστης σκότωσε και τη σύζυγο και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει.

Το ποσοστό οπλοκατοχής στη Ταϊλάνδη είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον πολύ υψηλό αριθμό παράνομων όπλων.

Τα περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια. Ωστόσο το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR