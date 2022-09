Απόλυτη καταστροφή στη Φλόριντα από τον Ίαν: 12 νεκροί, διαλυμένα σπίτια και άνθρωποι να κολυμπούν στους δρόμους (vid)

Κατεστραμμένες περιοχές στη Φλόριντα των ΗΠΑ άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ίαν, με τους νεκρούς να ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 12. Δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, βάρκες πεταμένες στην ξηρά, σπίτια κατεστραμμένα, δέντρα ξεριζωμένα.

«Θα μπορούσε να είναι ο φονικότερος κυκλώνας στην ιστορία της Φλόριντας. Οι αριθμοί (…) δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι, όμως λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος την έδρα της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Όπως είπε θα πάει το συντομότερο δυνατό στη Φλόριντα και το Πούερτο Ρίκο το οποίο επλήγη πρόσφατα από τον κυκλώνα Φιόνα.

Αφού υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα ο Ίαν ενισχύθηκε και πάλι και πλέον θεωρείται κυκλώνας κατηγορίας 1 από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC). Χθες το βράδυ κατευθυνόταν προς τη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρτζια.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι διασώθηκαν ενώ αξιωματούχος της κομητείας Σάρλοτ, στη δυτική Φλόριντα, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι υπάρχουν τουλάχιστον «οκτώ ή εννέα άνθρωποι» νεκροί, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Εκπρόσωπος της κομητείας Βολούσια, στις ανατολικές ακτές της πολιτείας, δήλωσε ότι έχει επιβεβαιωθεί «ένας πρώτος νεκρός λόγω του κυκλώνα Ίαν», ένας άνδρας 72 ετών, «που είχε βγει για να αδειάσει την πισίνα του στη διάρκεια της καταιγίδας».

Άλλος αξιωματούχος της πολιτείας Οσκεόλα, στην κεντρική Φλόριντα, επισήμανε ότι ένας ένοικος οίκου ευγηρίας σκοτώθηκε. Εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Σαρασότα δήλωσε στο CNN ότι δύο κάτοικοι της περιοχής έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 μεταναστών που επέβαιναν σε πλοιάριο το οποίο βυθίστηκε την Τετάρτη στο αρχιπέλαγος των Κιζ. Εννέα άλλοι επιβαίνοντες έχουν ήδη διασωθεί.

Έπειτα από μια νύκτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να μετρούν τις ζημιές χθες, Πέμπτη. Οι πλημμύρες ήταν τόσο σοβαρές που πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους, επισήμαναν αξιωματούχοι, με την Εθνοφρουρά να πηγαίνει πόρτα- πόρτα στο Ορλάντο για να σώζει όσους είχαν εγκλωβιστεί.

Η πόλη λιμάνι Φορτ Μάγερς επλήγη ιδιαίτερα από τα ακραία φαινόμενα, με τον ΝτεΣάντις να σχολιάζει ότι η κατάσταση εκεί «σχεδόν δεν περιγράφεται». «Θα έλεγα ότι τις πιο σοβαρές ζημιές τις είδα στο Φορτ Μάγερς, κάποια από τα σπίτια έχουν ισοπεδωθεί, από κάποια έχουν απομείνει μόνο τσιμεντένιες πλάκες», τόνισε. Πολλοί κάτοικοι της πόλης αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν για να βγουν από τα σπίτια τους.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Ίαν έφτασε στις ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης στη νοτιοδυτική Φλόριντα ως κυκλώνας κατηγορίας 4, στη συνέχεια διέσχισε την πολιτεία συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Χθες, Πέμπτη, περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και καταστήματα εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σε σύνολο 11 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.

Λόγω της έκτασης των καταστροφών ο Μπάιντεν κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση σοβαρής φυσικής καταστροφής, μια απόφαση που επιτρέπει να αποδεσμευθούν επιπλέον ομοσπονδιακοί πόροι για τις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: newsbeast.gr



More than 2.5 million Floridians were in evacuation zones but there was, once again, no plan or government organization to ensure it happened.



As a result, always the most affected are poor people, prisoners, the elderly and people with disabilities. #HurricaneIan pic.twitter.com/VLTrkGeopv — BreakThrough News (@BTnewsroom) September 30, 2022

Here is a time-lapse of the #StormSurge coming in on Sanibel Island, #Florida caught on a live traffic cam. This was only 30mins condensed down, it deteriorated quickly. 😬 #HurricaneIan #Hurricane #Ian pic.twitter.com/JKuNROvMm4 — BirdingPeepWx (@BirdingPeepWx) September 28, 2022