Επίθεση καμικάζι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Καμπούλ με τουλάχιστον 19 νεκρούς - Σοκαριστικές εικόνες (vid)

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίσθηκαν από την επίθεση καμικάζι που πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην Καμπούλ την ώρα που έφθαναν εκεί σπουδαστές, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

«Οι σπουδαστές ετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα όταν ένας καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα σ' αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο. Δυστυχώς 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 άλλοι τραυματίσθηκαν», δήλωσε ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, που μίλησε στο Ρόιτερς ζητώντας να μην κατονομασθεί, είπε επίσης πως ένας καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά του μέσα σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο.

Πολλοί από τους κατοίκους της δυτικής περιοχής της Καμπούλ, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, είναι Χαζάρα, μια εθνοτική μειονότητα που είχε γίνει στόχος προηγούμενων επιθέσεων οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί και από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, μεταξύ άλλων.

Έφηβοι σπουδαστές ήταν μεταξύ των 24 ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί σε επίθεση το 2020 σε εκπαιδευτικό κέντρο στη δυτική Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος.

Heavy explosion in kabul inside an education Inistitiute left dozens of killed and injured. This explosion took place today early in the morning while all students were busy giving exam,

It locate in PD13 dashti Barchi, pic.twitter.com/FgwjEFjL2v — Mujeebullah Dastyar🇦🇫 (@mujeeb_dastyar) September 30, 2022

#AFG Brutal attack against one of Afghanistan’s most oppressed communities. Dashte Barche in West Kabul have been constantly the target of deadly ISKP attacks. Hazaras and Shias murdered inside their classrooms. #NOTJUSTNUMBERSLIVES pic.twitter.com/viZ46TXUC7 — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 30, 2022