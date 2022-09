Άντονι Μπουρντέν: «Σταμάτα να μου σπας τα αρ@@@» Τα μηνύματα με την πρώην σύντροφό του λίγες ώρες πριν αυτοκτονήσει

Αποκαλύψεις για την ζωή του τηλεοπτικού σεφ και συγγραφέα Άντονι Μπουρντέν, που δεν έχουν δει προηγουμένως το φως της δημοσιότητας, βγαίνουν στη φόρα με την πρώτη «μη εξουσιοδοτημένη» βιογραφία για τις τελευταίες μέρες της ζωής του.

Ο Άντονι Μπουρντέν, που αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 2018 σε δωμάτιο γαλλικού ξενοδοχείου, παρουσιάζεται όχι και τόσο κολακευτικά με το βιβλίο να υποστηρίζει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, έπινε και κοιμόταν με πόρνες. Εμβαθύνει, επίσης, και στο θυελλώδες ειδύλλιο του με την Ιταλίδα ηθοποιό Άσια Αρτζέντο, η οποία σε ένα από τα τελευταία μηνύματά της προς τον Μπουρντέν φαίνεται να γράφει «Σταμάτα να μου σπας τα αρ@@@».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail.com, ο Άντονι Μπουρντέν παραπονιόταν στην πρώην σύζυγό του λέγοντάς της ότι «μισούσε» τους θαυμαστές του και ότι δεν ήθελε πλέον να είναι διάσημος τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν της αυτοκτονίας του το 2018.

Ο τηλεοπτικός αστέρας έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα γαλλικό δωμάτιο ξενοδοχείου τον Ιούνιο του 2018, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της εκπομπής του CNN, Parts Unknown, με το θάνατό του να συγκλονίζει οικογένεια, φίλους αλλά και τους θαυμαστές του.

Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του κατά το παρελθόν με τον εθισμό, αλλά φαινόταν να έχει ξεπεράσει τους περισσότερους δαίμονές του και είχε μια αγαπημένη κόρη.

Εκείνη την περίοδο ο Μπουρντέν ήταν, επίσης, «απελπιστικά» ερωτευμένος με την Άσια Αρτζέντο, η οποία μόλις τον είχε εγκαταλείψει για έναν καυγά για τις φωτογραφίες της με έναν Γάλλο δημοσιογράφο στη Ρώμη.

Η νέα βιογραφία για τον Άντονι Μπουρντέν

Το βιβλίο «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain» θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου, ενώ συγγραφέας του είναι ο Charles Leershen, ο πρώην εκτελεστικός συντάκτης του Sports Illustrated, πρώην συγγραφέας του Rolling Stone και γνωστός βιογράφος.

Το βιβλίο αμφισβητεί αυτή την εικόνα του Άντονι Μπουρντέν ως ήρωα του λαού. Σε ένα κείμενο προς την πρώην σύζυγό του, Ottavia Busia-Bourdain, παραπονιέται: «Μισώ και εγώ τους θαυμαστές μου. Μισώ το να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου. Είμαι μόνος και ζω σε συνεχή αβεβαιότητα».

Το βιβλίο περιλαμβάνει, επίσης, μηνύματα κειμένου, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ιστορικό αναζήτησης του υπολογιστή του Μπουρντέν, τα οποία αποκαλύπτουν την επώδυνη σχέση του με την Αρτζέντο.

Εκείνη είχε χωρίσει μαζί του, επικαλούμενη την «κτητικότητά» του απέναντί της, την ώρα που ο Μπουρντέν είχε μείνει συντετριμμένος από τις φωτογραφίες της Ιταλίδας ηθοποιού να χορεύει με τον δημοσιογράφο Hugo Clement στο λόμπι του Hotel de Russie στη Ρώμη, όπου εκείνη και ο Μπουρντέν μοιράζονταν ιδιαίτερες αναμνήσεις. Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι αναζήτησε το όνομά της στο διαδίκτυο «εκατοντάδες» φορές στη συνέχεια.

Στην τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ρώτησε: «Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;». Εκείνη του απάντησε: «Σταμάτα να με πρήζεις». Εκείνος της έστειλε: «Εντάξει» και αυτοκτόνησε λίγες ώρες αργότερα.

Η οικογένεια του Μπουρντέν και η Άσια Αρτζέντο έχουν ήδη αμφισβητήσει το βιβλίο, κατηγορώντας τον Leershen για πολλαπλές ανακρίβειες.

«Κάθε τι που γράφει για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένειά μας ως παιδιά και ως ενήλικες το κατασκεύασε ή το έκανε εντελώς λάθος», δήλωσε στους Times ο Κρίστοφερ, αδελφός του Μπουρντέν.

Η Αρτζέντο αρνήθηκε να σχολιάσει για το βιβλίο. Σε ένα email προς τον δημοσιογράφο που λέει ότι του απαγόρευσε να δημοσιεύσει το οτιδήποτε, του είπε ότι «Πάντα ο Ιούδας είναι αυτός που γράφει τη βιογραφία».

Από την πλευρά του ο Leershen ισχυρίζεται ότι συναντά αντίσταση επειδή το πορτρέτο που σκιαγραφεί για τον Μπουρντέν δεν είναι κολακευτικό.

Οι αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Μπουρντέν

Παρά τις προσπάθειες του αδελφού του Άντονι Μπουρντέν να μπλοκάρει το βιβλίο, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι είχε γίνει έμπιστός του τηλεοπτικού σεφ και ότι το βιβλίο του περιλαμβάνει κείμενα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του ζευγαριού.

Σε ένα από αυτά, φαίνεται ο Μπουρντέν να έχει αποκαλύψει στην πρώην του ότι είχε περάσει δύο χρόνια «απελπιστικά ερωτευμένος» με την Αρτζέντο.

Η βιογραφία ισχυρίζεται ότι η Αρτζέντο έγινε τόσο ελεγκτική που εξέταζε τους λογαριασμούς του κ. Μπουρντέν και της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ότι εκνευριζόταν κάθε φορά που έβλεπε εικόνες του με την οικογένειά του.

Ο ίδιος, ωστόσο, την υπερασπίστηκε δημόσια και ιδιωτικά, πληρώνοντας αθόρυβα τον Τζίμι Μπένετ, έναν άνδρα που είχε απαιτήσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια από αυτήν, ισχυριζόμενος ότι τον είχε παρενοχλήσει κοιμόμενος μαζί του όταν εκείνος ήταν 17 ετών και εκείνη 37.

Ο Μπουρντέν βγήκε, επίσης, μπροστά αφού είδε την Αρτζέντο να μιλάει δημόσια για το ότι ήταν ένα από τα θύματα του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Η Αρτζέντο έχει μιλήσει δημόσια για τη θλίψη της τον Σεπτέμβριο του 2018, σπάζοντας τη σιωπή της σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην DailyMail.com και την DailyMailTV.

Λυγίζοντας είπε ότι ο κόσμος την κατηγορούσε ότι τον δολοφόνησε, επειδή χαριεντιζόταν δημοσίως με τον Hugo Clement στη Ρώμη τις ημέρες πριν από τον θάνατο του Μπουρντέν. «Με απάτησε κι εκείνος. Δεν ήταν πρόβλημα για εμάς. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πρέπει να βρει έναν λόγο. Θα ήθελα κι εγώ να βρω έναν λόγο. Εγώ δεν τον έχω. Ίσως θα ένιωθα κάποια παρηγοριά αν σκεφτόμουν ότι κάτι συνέβη».

Πηγή: newsbeast.gr