Deadpool 3: O Ryan Reynolds ανακοινώνει την επιστροφή του Hugh Jackman ως Wolverine (vid)

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο Ryan Reynolds ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρεμιέρας με ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Όπως αναφέρει στο βίντεο ο ηθοποιός, υπήρχε ανάγκη για κάτι μεγάλο για την πρώτη ταινία της σειράς και αφού δεν μπορούσαν να σκεφτούν τίποτα καλύτερο, όπως αναφέρει, αποφάσισαν να ζητήσουν από τον Hugh Jackman να επιστρέψει.

Στη συνέχεια λοιπόν, ο Jackman, περνά χαλαρός πίσω από τον καναπέ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επιστροφή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Deadpool 3 θα βγει στις αίθουσες των κινηματογράφων στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024, με τον Ryan Reynolds στο ρόλο του Deadpool και τον Hugh Jackman σε αυτόν του Wolverine.

Πηγή: news247.gr

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu