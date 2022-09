Τουρκία: Έκρηξη βόμβας στη Μερσίνη με δύο αστυνομικούς τραυματίες (vid)

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Ένας δεύτερος μηχανισμός βρέθηκε σε κοντινή απόσταση και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς.

Σε εικόνες που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της πρώτης έκρηξης και ακολούθως ακούγονται πυροβολισμοί.

Πηγή: newsbomb.gr

🚨Breaking News from Mersin, Turkey.

My friend in Turkey send me this just now. A possible terrorist attack! pic.twitter.com/2PYurp9Tom