«Γυναίκες, ζωή, ελευθερία» - Νέα νύχτα κόλασης στο Ιράν (vids)

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων σε διάφορες πόλεις του Ιράν. «Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (…) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ, Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ, σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

Πράγματι οι προσπάθειες καταστολής των κινητοποιήσεων, έχουν κάνει πόλεις να φλέγονται κυριολεκτικά, με τους πολίτες να μη σταματούν να «μάχονται». Βίντεο που δημοσιεύονται στο Twitter δείχνουν εικόνες χάους, φωτιές σε κεντρικούς δρόμους και διαδηλωτές – ανάμεσά τους και πολλοί άνδρες – να χτυπούν με πέτρες πόρτες και τοίχους.

Τα βίντεο μάλιστα, καταφέρνουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου παρόλο που το κράτος περιόρισε την πρόσβαση στα μέσα και τις πλατφόρμεςκοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το WhatsApp, ως ακόμα μια πράξη καταπίεσης της ελευθερίας των πολιτών και θέλοντας να “πνίξει” τις φωνές τους.

Νωρίτερα χθες, μέσα στο κλίμα αντίστασης που έχουν δημιουργήσει οι διαδηλώσεις παγκοσμίως, η Κριστιάν Αμανπούρ, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δημοσιογράφους του κόσμου, ιρανικής καταγωγής, είχε προγραμματίσει συνέντευξη με τον Πρόεδρο της χώρας Εμπραχίμ Ραΐσι. Εκείνος, όμως, ζήτησε από την δημοσιογράφο του CNN να φορέσει μαντήλα και φυσικά εκείνη αρνήθηκε, με αποτέλεσμα η συνέντευξη να μην γίνει ποτέ.

Στο Ιράν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αλλά οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες είναι «απαράδεκτες» και προκαλούν χάος, δήλωσε ο πρόεδρος Ραϊσί αναφερόμενος στις οργισμένες αντιδράσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

Ο Ιρανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της 22χρονης, επιμένοντας όμως ότι στην έκθεση του ιατροδικαστή δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης της κοπέλας από την αστυνομία. Δεν παρέλειψε να καταλογίσει «υποκρισία» στη Δύση, αναφέροντας πως οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να εξετάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο και «όχι με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Υπενθυμίζεται ότι η 22χρονη Μαχσά Αμινί, συνελήφθη γιατί δε φορούσε σωστά το χιτζάμπ στο Ιράν από την αστυνομία των ηθών. Σύμφωνα με καταγγελίες δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από τις αρχές, ενώ η επίσημη εκδοχή αναφέρει πως υπέστη καρδιακή προσβολή μετά τη σύλληψή από την αστυνομία ηθών.

Η Μαχσά Αμινί βρισκόταν για επίσκεψη στην Τεχεράνη μαζί με την οικογένειά της, όταν την Τρίτη συνελήφθη από την ειδική μονάδα της αστυνομίας η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του αυστηρού «ενδυματολογικού κώδικα» για τις γυναίκες.

Η αστυνομία της Τεχεράνης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Αμινί συνελήφθη μαζί με άλλες γυναίκες για να τους δοθούν «οδηγίες» για τον ενδυματολογικό κώδικα. Δύο ώρες αφού την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα «υπέστη ξαφνικά καρδιακό επεισόδιο (…) αμέσως διακομίστηκε σε νοσοκομείο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

It's 10:15 PM Tabriz time. The internet is weak. Some streets have been intentionally cut off. People are banging stones on doors and walls. It's like the sound of a war drum. There is a bright fire everywhere. The city is under martial law.#mahsaamini#OpIran #مهساامینی pic.twitter.com/iTqi71h1yQ