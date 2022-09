Χάος στο Ιράν: Αναφορές για τουλάχιστον 8 νεκρούς - «Έπεσε» το ίντερνετ (vid)

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν, η Αμινί δέχτηκε βίαιη επίθεση μέσα στο βαν που την «έσυραν», αλλά και στα κρατητήρια, στα οποία τη μετέφεραν, με συνέπεια, όταν πια την άφησαν ελεύθερη, να καταρρεύσει και να χάσει τη ζωή της λίγο αργότερα.

Οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από τότε, οδήγησαν σε σκληρές συγκρούσεις των πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, με συνέπεια η κατάσταση να βρίσκεται σήμερα εκτός ελέγχου.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις εδώ και χρόνια, με χιλιάδες γυναίκες να καίνε τις μαντήλες τους και να κόβουν τα μαλλιά τους. Μάλιστα, την Πέμπτη οι ιρανικές αρχές και μια κουρδική οργάνωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου ανέφεραν αύξηση του αριθμού των νεκρών, ενώ σε ισχύ τέθηκαν περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ένας τοπικός εισαγγελέας ανέφεραν ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σύμφωνα με επίσημες πηγές σε οκτώ, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της αστυνομίας και ενός μέλους φιλοκυβερνητικής πολιτοφυλακής.

Αναφορές από την κουρδική ομάδα δικαιωμάτων Hengaw, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, ανέφεραν ότι 10 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί. Τρεις έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, προστιθέμενοι στους επτά ανθρώπους που η ομάδα ανέφερε ότι είχαν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, από το ξεκίνημα των συγκρούσεων.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι αρνούνται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν διαδηλωτές, υπονοώντας ότι μπορεί να πυροβολήθηκαν από ένοπλους αντικαθεστωτικούς.

«Έπεσε» το internet, χωρίς πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και πρόβλημα στην τηλεφωνία

Χωρίς σημάδια ύφεσης των διαδηλώσεων, οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με μαρτυρίες της Hengaw, κατοίκων και του παρατηρητηρίου NetBlocks.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αναφορές, η ιρανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μπλοκάρισμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περιοχές της χώρας όπου σημειώνονται διαδηλώσεις, με συνέπεια κάτοικοι στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις να μην μπορούν να περιηγηθούν.

Η πρόσβαση σε Instagram και WhatsApp είναι επίσης αδύνατη. Παράλληλα, το Al Jazeera επικαλούμενο τον παρατηρητή του διαδικτύου NetBlocks, αναφέρει πως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας διέκοψε τη λειτουργία του, αφήνοντας εκατομμύρια Ιρανούς εκτός σύνδεσης.

Πηγή: protothema.gr

