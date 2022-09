Νέος ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο Μεξικό, ο τρίτος μεγάλος μέσα σε μία εβδομάδα

Ο μετασεισμός σημειώθηκε στις 1:16 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη και είχε επίκεντρο τη μεξικανική πολιτεία Μιτσοακάν ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 24,1 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Πόλη του Μεξικού.

Πάντως, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού SSN έθεσε το μέγεθος χαμηλότερα, στα 6,5 Ρίχτερ.

🇲🇽 México: Forte Terremoto de Magnitude 6.9 agora pouco, com epicentro 84km ao Sul de Coalcomán em Michoacán, nesta quinta-feira, às 01:16, hora local. Imagens da Cidade do México. #UniversoNews1 #Mexico #Sismomexico #Temblor #earthquake #BREAKING #news #Noticias #Video #nature pic.twitter.com/BhaX0OktMj

A 6.8M #earthquake again hits at a depth of 20Kms near to #Aguililla, #Michoacán in #Mexico . Damage reports awaited. #Mexicoearthquake #sismo #temblor #terremotomexico #terremotos https://t.co/M4ulWMcH3J