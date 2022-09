Ρωσία: Ξεπούλησαν τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή μετά την ανακοίνωση Πούτιν για μερική επιστράτευση

Η ανακοίνωση του Πούτιν, που έγινε σε τηλεοπτικό διάγγελμα νωρίς το πρωί, προκάλεσε φόβους ότι σε ορισμένους άνδρες που είναι σε ηλικία μάχης δεν θα επιτραπεί να φύγουν από τη Ρωσία.

Ποιους αφορά η επιστράτευση στη Ρωσία

Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι η επιστράτευση θα περιοριστεί σε όσους έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες και ότι δεν θα κληθούν φοιτητές και όσοι έχουν υπηρετήσει μόνον ως κληρωτοί.

Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία της Google Trends έδειξαν μια αύξηση στις αναζητήσεις για την Aviasales, η οποία είναι η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα της Ρωσίας για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, σημειώνει το Reuters.

Οι απευθείας πτήσεις από τη Μόσχα προς την Κωνσταντινούπολη αλλά και προς το Ερεβάν στην Αρμενία -δύο προορισμοί που επιτρέπουν στους Ρώσους να εισέλθουν χωρίς βίζα- ήταν sold out την Τετάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aviasales.

Ορισμένα δρομολόγια με ενδιάμεσο σταθμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα, δεν ήταν επίσης διαθέσιμα, ενώ οι φθηνότερες πτήσεις από την πρωτεύουσα προς το Ντουμπάι κόστιζαν πάνω από 300.000 ρούβλια (5.000 δολάρια), περίπου πέντε φορές τον μέσο μηνιαίο μισθό (1 δολάριο = 60,9500 ρούβλια).

Η Λετονία αρνείται να δεχθεί τους Ρώσους που θα εγκαταλείψουν τη χώρα τους

Το Reuters αναφέρει ότι η Λετονία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, δήλωσε ότι δεν θα προσφέρει καταφύγιο σε Ρώσους που διαφεύγουν από την επιστράτευση που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, έκανε την ανακοίνωση αυτή με tweet την Τετάρτη, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση στη Ρωσία - «Δεν μπλοφάρω με τα πυρηνικά»

Πηγή: iefimerida.gr



All flights to Istanbul from Moscow are now sold out. https://t.co/OMKmt2w11P pic.twitter.com/7FboN5p5Ow