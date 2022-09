Σάλος στο twitter με την επιλογή του ζεύγους Μακρόν να εμφανιστεί στην κηδεία της Ελισάβετ με αθλητικά

Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν έκαναν εντύπωση με την εμφάνισή τους έξω από το Γουεστμίνστερ την Κυριακή (18/9), συγκεντρώνοντας πλήθος αρνητικών σχολίων από Βρετανούς και Γάλλους για την τουριστική περιβολή τους.

Αυτό που σόκαρε τους περισσότερους στην εμφάνιση των Μακρόν ήταν η επιλογή τους να φορέσουν αθλητικά παπούτσια. Ο Γάλλος Πρόεδρος φορούσε γκρι παντελόνι, μπλε σακάκι, και ένα φουλάρι στο λαιμό, με αθλητικά παπούτσια και μαύρα γυαλιά, ενώ παρόμοιο το ντύσιμο και της Μπριζίτ Μακρόν.

Πολλοί χαρακτήρισαν την εμφάνισή τους ασεβή και ντροπιαστική, ενώ πολλοί έκαναν ξανά λόγο για τη ναρκισσιστική πλευρά του Εμανουέλ Μακρόν, λόγω της επιλογής του να τραβήξει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Ωστόσο, διαφορετική ήταν η εμφάνιση που επέλεξε το ζεύγος Μακρόν φτάνοντας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, στο Λονδίνο, το μεσημέρι της Δευτέρας (19/9).

Πηγή: news247.gr

Macron wore sneakers to EII’s funeral. I’m officially revoking his French card. pic.twitter.com/xQGaae2o5w

The Macrons getting lost on their way to Jean-Luc Godard's funeral. #queensfuneral #r4today @DAaronovitch #WestminsterAbbey https://t.co/hRrS0SO3xy