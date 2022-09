Ο ράπερ Post Malone και η επική τούμπα του κατά τη διάρκεια συναυλίας (vid)

Ο 27χρονος Αμερικανός ράπερ την ώρα που ερμήνευε το «Circles» σε συναυλία του στο Enterprise Center, παραπάτησε και προσγειώθηκε στο έδαφος της σκηνής, σοκάροντας κοινό και συνεργάτες.

Το κοινό άρχισε να φωνάζει το όνομά του για να τον εμψυχώσει, ενώ η μουσική σταμάτησε και ο ράπερ μετά από λίγο κατάφερε να σηκωθεί και να αποχωρήσει από τη σκηνή με τη βοήθεια των γιατρών, διαβεβαιώνοντας το κοινό πως θα αποσυρθεί στα παρασκήνια μόνο για λίγα λεπτά μέχρι να συνέλθει.

Ο Post Malone μετά από λίγο επέστρεψε και ανέφερε ότι για το ατύχημα του, ευθυνόταν μια τρύπα στη σκηνή, ενώ ευχαρίστησε τους θαυμαστές του που δεν αποχώρησαν.

Ο τραγουδιστής του «Sunflower» ολοκλήρωσε τη συναυλία και ευχαρίστησε ξανά το κοινό του, με ανάρτησή του στο Twitter.

Ενημέρωσε επίσης τους θαυμαστές του πως επέστρεψε από το νοσοκομείο, όπου του έδωσαν μερικά παυσίπονα για να συνεχίσει την περιοδεία του και πως όλα είναι καλά, ενώ δεσμεύτηκε πως την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί το Σεντ Λούις, θα δώσει ένα μεγαλύτερο σόου για να αναπληρώσει τον χρόνο που χάθηκε εξαιτίας του περιστατικού.

Πηγή: newsit.gr

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU