Ταϊβάν: Κατέρρευσε οροφή σε γήπεδο μετά τον σεισμό των 6,9 ρίχτερ (vid)

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο twitter, φαίνονται αθλητές να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους την ώρα που πέφτει η οροφή.

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο.

Πανίσχυρος σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή (18/9) στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το οποίο είναι αραιοκατοικημένο.

Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,2 βαθμών.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι από το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών.

Πηγή: newsit.gr

🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.



Minute of life…the ceiling of the building collapsed 🏢#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK