Χαμός στη Γερμανία με τη βίαιη σύλληψη πατέρα μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά του (vid)

Στο βίντεο, το οποίο ανάρτησε στα social media ένας δικηγόρος, φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ρίξει στο πάτωμα έναν άνδρα μέσα στο σπίτι του στο Βερολίνο ενώ

Ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει στη γυναίκα: «Αυτή είναι η πατρίδα μου και εσύ είσαι φιλοξενούμενη εδώ». Λίγο αργότερα στο βίντεο, ο αστυνομικός λέει στην οικογένεια των μεταναστών: «Είστε στη χώρα μου. Θα πρέπει να συμπεριφέρεστε όπως ορίζουν οι νόμοι».

Συνεχίζοντας τις απειλές, όπως γράφει το πρακτορείο Anadolu, ο αστυνομικός λέει στη γυναίκα: «βγάλε τον σκασμό. Μη με αγγίξεις ξανά αλλιώς θα σε πάω στη φυλακή».

Ο βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς, Φεράτ Κοτσάκ μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter και σχολίασε: «Ρατσισμός στην αστυνομία του Βερολίνου».

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για όσα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα προκειμένου να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης του άνδρα που κατηγορείται για απάτη με επιδόματα που εισέπραξε.

Κατά την ίδια ανακοίνωση ο άνδρας αντιστάθηκε και γι’ αυτό οι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος ενώ η σύζυγός του προσπάθησε να τον απελευθερώσει και εμποδίστηκε.

Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι κατέθεσε καταγγελία σε βάρος των αστυνομικών για υπερβολική βία και ξενοφοβικές προσβολές. Έδωσε επίσης το βίντεο στις αρχές ως απόδειξη. Την καταγγελία ανέλαβε ένα διαφορετικό αστυνομικό τμήμα, που δεν σχετίζεται με τους αστυνομικούς στο βίντεο. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

