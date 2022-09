Εξαιρετική δουλειά: Γέφυρα κατέρρευσε μόλις έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων της (vid)

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ήταν έτοιμοι να την παραδώσουν στους πολίτες της περιοχής, όμως η μοίρα επεφύλασσε μια διαφορετική κατάληξη. Έτσι μόλις έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων, η γέφυρα κατέρρευσε και εκείνοι πανικόβλητοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση έσπευσαν να τους βοηθήσουν ενώ από το συμβάν ευτυχώς βγήκαν όλοι αλώβητοι. "Μάλλον το μοναδικό πράγμα που στήριζε τη γέφυρα, ήταν αυτή η κορδέλα", σχολίασε ένας χρήστης του Twitter.

Πηγή: news247.gr

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g