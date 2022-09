Ψαράς επέζησε 11 μέρες στη μέση του Ατλαντικού χάρη σε έναν καταψύκτη (vid)

Πήδηξε μέσα στην κατάψυξη που είχε στο πλοίο και έγινε η σωσίβια λέμβος του για 11 ημέρες. Τελικά διασώθηκε από ένα αλιευτικό σκάφος στα ανοικτά των ακτών του Σουρινάμ από μια ομάδα ψαράδων.

«Ήμουν απελπισμένος. Νόμιζα ότι ερχόταν το τέλος μου. Αλλά ο Θεός μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία», είπε ο Rodrigues. «Είδα ότι δεν βυθιζόταν. Πήδηξα. Έπεσε στη μία πλευρά και διατηρήθηκε κανονικά». Ο Rodrigues είπε ότι δεν ήξερε κολύμπι και φοβόταν μήπως του επιτεθεί κάποιος καρχαρίας.

«Καρχαρίες περιτριγύριζαν τον καταψύκτη, αλλά έφυγαν. Δεν κοιμήθηκα. Είδα την αυγή, το σούρουπο, ζήτησα από τον Θεό να στείλει κάποιον να με σώσει», είπε.

O Rodrigues ήταν αφυδατωμένος και αποπροσανατολισμένος ενώ έπαθε και ηλίαση.

Ο 44χρονος, μιλώντας μετά την περιπέτειά του σε δημοσιογράφους, εξήγησε τι τον βοήθησε να περάσει τον εφιάλτη: «Σκεφτόμουν τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Κάθε μέρα σκεφτόμουν τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, όλη μου την οικογένειά μου. Μου έδωσε δύναμη και ελπίδα», είπε.

Για τη στιγμή της διάσωσής του τόνισε: «Άκουσα έναν θόρυβο και υπήρχε μια βάρκα πάνω από τον καταψύκτη. Μόνο που νόμιζαν ότι δεν ήταν κανείς μέσα. Μετά σιγά – σιγά έφευγαν. Η όρασή μου είχε εξασθενίσει και τότε είπα “Θεέ μου, το πλοίο”. Σήκωσα τα χέρια μου και ζήτησα βοήθεια».

Οι περιπέτειες για τον Rodrigues δεν σταμάτησαν εκεί, αφού η αστυνομία του Σουρινάμ τον κράτησε για περίπου δύο εβδομάδες επειδή δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα. Μετά από 16 ημέρες αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στη Βραζιλία.

Πηγή: protothema.gr

