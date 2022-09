Ο... ατρόμητος Τομ Κρουζ όρθιος σε φτερό αεροπλάνου εν ώρα πτήσης στα γυρίσματα του Mission Impossible (vid)

Υπενθυμίζεται ότι ο Τομ Κρουζ κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών δράσης, που συμμετέχει, χωρίς καμία βοήθεια από κασκαντέρ.

«Γεια σας... Όπως μπορείτε να δείτε, γυρίζω την τελευταίο μέρος της ταινίας Mission: Impossible. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από το πανέμορφο φαράγγι του ποταμού Blyde στην εκπληκτική Νότια Αφρική», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Κρουζ.

Σύμφωνα με την Dailymail, o Κρουζ, ο οποίος υποδύεται τον Ίθαν Χαντ στην ταινία φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από ένα ζευγάρι που έκανε πεζοπορία. Ο Jason και η Sarah Haygarth πήγαιναν μια βόλτα όταν έπεσαν πάνω στον Τομ Κρουζ.

«Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν αυτός», είπε η Sarah. «Συγγνώμη, παιδιά, ξέρω ότι σας χαλάσαμε τη βόλτα με το θόρυβο. Μου αρέσει ο σκύλος σας», είπε ο ηθοποιός.

«Ρωτήσαμε, «τι κάνεις;», πρόσθεσε ο Τζέισον. Ο Τομ είπε: «Θα πηδήξω. Τα λέμε! Ελπίζω να πάει καλά» και είπαμε: «καλή τύχη, Τομ».



Πηγή: lifo.gr

