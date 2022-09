Αγγίζουν τη γελοιότητα: Ο βρετανικός «Τροχός της Τύχης» δίνει δώρα πληρωμές λογαριασμών ρεύματος (vid)

Το This Morning είναι ένα λαϊκής απήχησης τηλεοπτικό πρωινό πρόγραμμα που μεταδίδεται στο βρετανικό ITV από τις 3 Οκτωβρίου 1988 έως σήμερα, σε καθημερινή βάση από τις 10 π.μ. ως τις 12.30. Η μετάδοση του προγράμματος γίνεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη βόρεια Ιρλανδία και στη παρουσίαση είναι οι Phillip Schofield και Holly Willoughby.

Στη πρεμιέρα του για τη νέα σεζόν, το This Morning "κατάφερε" να προκαλέσει πολλαπλές αντιδράσεις με την απόφαση της παραγωγής να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας τηλεθεατών, ως "έπαθλο διαγωνισμού" εν μέσω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης που αναμένεται να ενταθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο τηλεκριτικός Scott Bryan του BBC κάνοντας λόγο για "δυστοπία", βγαλμένη από το Black Mirror. Μια εικόνα που καθόλου δεν αποκλείουμε να δούμε και στη δική μας ιδιωτική τηλεόραση, μέσα στους επόμενους δύσκολους μήνες.

Ο ίδιος ο Scott Bryan, πρόσθεσε πως επικοινώνησε με το ITV σχετικά με την απόφαση του καναλιού να "τρέξει" τέτοιο διαγωνισμό, ωστόσο δεν έλαβε κάποια απάντηση.

Ακόμη, ο δημοσιογράφος παρέθεσε τις οδηγίες της ρυθμιστικής αρχής για τις ραδιοτηλεοπτικές, τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, σύμφωνα με τις οποίες: "Καλούμε τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να μην παρέχουν χρηματικά έπαθλα ως λύσεις για την πιθανή επίλυση οικονομικών δυσκολιών (π.χ. ως μέσο εξόφλησης του χρέους πιστωτικής κάρτας)".

"Χρησιμοποιούν τον φόβο των πολιτών ως μέσο ψυχαγωγίας για να μαζέψουν τηλεθέαση. Είναι αηδιαστικό", σχολίασε εύλογα, άλλος χρήστης του Twitter. "Δώδεκα χρόνια Συντηρητικών, μας έφεραν εδώ", έγραψε άλλος.

Σημειώνεται πως το ITV αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστή του BBC και προσφέρεται στους τηλεθεατές, δωρεάν.

"Αυτή την εβδομάδα έχουμε τα συνηθισμένα μας χρηματικά έπαθλα, αλλά θα μπορούσατε επίσης να κερδίσετε κάποια επιπλέον μετρητά για να πληρώσετε τους λογαριασμούς ενέργειάς σας μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή για τέσσερις μήνες", ανέφερε για τον διαγωνισμό ο Schofield για να προσθέσει η Willoughby: "Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση".

Όλα αυτά την ώρα που η Λιζ Τρας, η νέα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ετοιμάζεται να αποκαλύψει το σχέδιό της για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ένα μέτρο υπό συζήτηση προβλέπει το πάγωμα των λογαριασμών των νοικοκυριών μέχρι τις επόμενες γενικές εκλογές το 2024, ενώ η Τρας φέρεται να σχεδιάζει επέκταση της εξόρυξης φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, σύμφωνα με τον Guardian.

If this doesn’t perfectly showcase what a dire state this country is in. Tv shows like #ThisMorning are now having to help us pay energy bills, that’s what 12 years of tories has given us. 😞 pic.twitter.com/nAyYzxHiDP