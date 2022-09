«Συγγνώμη, κάτι συμβαίνει» - Η στιγμή που παρουσιάστρια παθαίνει εγκεφαλικό στον «αέρα» (vid)

Η Julie Chin του καναλιού KJRH μιλούσε σε ζωντανή μετάδοση για την ακύρωση της εκτόξευσης του Artemis-I της NASA, όταν ξαφνικά δεν μπορούσε να πει τις λέξεις του ρεπορτάζ.

Τραυλίζοντας και σαστισμένη, η Τσιν προσπάθησε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, σύντομα όμως κατάλαβε ότι δεν μπορούσε. «Συγγνώμη, κάτι συμβαίνει με μένα σήμερα το πρωί και ζητώ συγγνώμη από όλους», είπε τελικά, δίνοντας «πάσα» στην ομάδα μετεωρολογίας: «Ας προχωρήσουμε και ας πάμε στη μετεωρολόγο Άνι Μπράουν».

Η Μπράουν ανέλαβε τη μετάδοση, καθώς η Τσιν ακουγόταν να προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη εκτός κάμερας.

«Τζούλι, σε αγαπάμε τόσο πολύ, σε αγαπάμε τόσο πολύ», είπε η Μπράουν γελώντας. «Όλοι έχουμε τέτοιες μέρες», πρόσθεσε η Μπράουν.

Δεν ήταν όμως απλώς «μία από αυτές τις μέρες» για την Τσιν, που δεν επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα μετά την πρόγνωση του καιρού. Αντιθέτως, οι συνάδελφοί της στην αίθουσα σύνταξης κάλεσαν ασθενοφόρο και η Τσιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το βράδυ της Κυριακής, η Τσιν με ανάρτησή της στο Facebook εξήγησε ότι ήταν καλά στην υγεία της και ότι ο γιατρός πίστευε πως έπαθε «την αρχή ενός εγκεφαλικού, αλλά όχι ένα πλήρες εγκεφαλικό». Η Τσιν εξήγησε ότι ένιωθε καλά πριν από τη μετάδοση, αλλά ότι η κατάστασή της επιδεινώθηκε ξαφνικά και γρήγορα:

«Το επεισόδιο φάνηκε να εμφανίστηκε από το πουθενά. Ένιωθα υπέροχα πριν από την εκπομπή μας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα. Πρώτον, έχασα μερικώς την όρασή μου στο ένα μάτι. Λίγο αργότερα, το χέρι μου μούδιασε».

«Ήξερα ότι είχα μεγάλο πρόβλημα, όταν το στόμα μου δεν έλεγε τις λέξεις που ήταν ακριβώς μπροστά μου. Αν παρακολουθούσατε το πρωί του Σαββάτου, ξέρετε πόσο απελπισμένα προσπάθησα να συνεχίσω την εκπομπή, αλλά τα λόγια δεν έβγαιναν», σημείωσε.

Ευχαρίστησε επίσης τους συναδέλφους της που αναγνώρισαν τι της συνέβαινε και ανέλαβαν δράση. Σημείωσε ακόμη ότι αναμένεται να επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα σε μερικές ημέρες.

Πηγή: newsbeast.gr

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf