Έκρηξη στη ρωσική πρεσβεία στην Καμπούλ: 20 νεκροί από βομβιστή αυτοκτονίας (vid)

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο Ria, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο Ρώσοι διπλωμάτες.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά κοντά στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας της πόλης, προσθέτοντας ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από ένοπλους φρουρούς καθώς πλησίαζε την πύλη. «Από 15 έως 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης», ανέφερε μάρτυρας στο RIA, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τοπικές Αρχές.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν υπάλληλος της πρεσβείας βγήκε έξω από το κτίριο για να μιλήσει στους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά, πιθανότατα για να τους ανακοινώσει ότι θα λάβουν βίζα.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας πριν φτάσει στον στόχο, αναγνωρίστηκε και πυροβολήθηκε από τους φρουρούς της ρωσικής πρεσβείας ... δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα», δήλωσε στο Reuters ο Μαουλάουι Σαμπίρ, επικεφαλής της αστυνομικής περιφέρειας όπου έγινε η επίθεση.

Η Ρωσία είναι μία από τις λίγες χώρες που έχουν διατηρήσει πρεσβεία στην Καμπούλ μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν πριν από έναν και πλέον χρόνο. Αν και η Μόσχα δεν αναγνωρίζει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, έχει συνομιλήσει με αξιωματούχους για μια συμφωνία προμήθειας βενζίνης και άλλων αγαθών.

#Kabul: A short video of today's explosion in front of the Russian embassy, Russian citizens, diplomats, and many other people were killed and injured in this explosion. #Afghanistan pic.twitter.com/Fju2IU9Gjr