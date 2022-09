Νέες απειλές Ερντογάν: «Έχουμε μόνο μία φράση για την Ελλάδα, μην ξεχνάτε την Σμύρνη»

Ο Ερντογάν επανέλαβε όσα έχει πει κατά της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα. Επίμονα. Πεισματικά. Σχεδόν μονότονα. Απλά αλλάζει το ακροατήριο.

Έτσι ο Ερντογάν φρόντισε – όπως και την ημέρα της Ανεξαρτησίας – να υπενθυμίσει την Μικρασιατική καταστροφή, λέγοντας «έχουμε μόνο μία φράση για την Ελλάδα: μην ξεχνάτε την Σμύρνη», αλλά και να απειλήσει λέγοντας πως «τα “κατεχόμενα νησιά” από την Αθήνα δεν μας δεσμεύουν. Όταν έρθει η ώρα, θα κάνουμε ότι χρειάζεται…»

Επανέλαβε, δε, τη γνωστή και «πολυφορεμένη» φράση τόσο από τον ίδιο, όσο και από τον υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ότι «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ…» και να αναφωνήσει: «Ω Ελλάδα, μάθετε από την Ιστορία, εάν προχωρήσετε περισσότερο, το τίμημα θα είναι πολύ βαρύ».

Πηγή: newsit.gr

#BREAKING Turkish President Erdogan warns Greece, saying 'Athens' occupying islands does not bind us. When time comes, we will do what's necessary' pic.twitter.com/RQkRZ5hJnB