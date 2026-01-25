Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν να πουλάει λαθραία τσιγάρα

Στην σύλληψη ενός 30χρονου από το Πακιστάν προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μεσημβρινές ώρες χθες στην περιοχή των ΚΤΕΛ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία σακούλα με ακατέργαστο αποξηραμένο καπνό συνολικού βάρους (1.545) γραμμαρίων και 10 πακέτα τσιγάρων, που δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς 19χρονος , διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

