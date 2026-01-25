Αγγελούδης: Ξεκινά η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας - «Έχω τη δέσμευση από τους εργολάβους ότι παύει η δικαστική διαμάχη»

Μπήκε τέλος στο μπαράζ προσφυγών εξαιτίας των οποίων είχε παγώσει πάνω από ένα χρόνο η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας - Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και η μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης των Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος όπως έκανε γνωστό σήμερα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος μπήκε τέλος στη δικαστική διαμάχη που στεκόταν τροχοπέδη για την υλοποίηση του έργου, το οποίο πλέον μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

«Έχω τη δέσμευση από τους εργολάβους ότι παύει η δικαστική τους διαμάχη. Είμαστε πλέον έτοιμοι και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του πάρκου μνήμης», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος η σύμβαση θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έπειτα θα καταρτιστεί , έως τέλος Φεβρουαρίου, το χρονοδιάγραμμα από τις τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου. «Ένα πάρκο μνήμης ορόσημο», όπως είπε, «που ήταν το πρώτο έργο που ανακοίνωσα όταν έγινα δήμαρχος και που επιχειρεί να αναδείξει την ιστορική μνήμη και ένα υπενθυμίσει πως κανείς και τίποτα δεν ξεχάστηκε».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα (16 Ιανουαρίου) απορρίφθηκε από την Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η τρίτη προσφυγή που είχε καταθέσει ο δεύτερος εργολάβος που διεκδικούσε το έργο. Ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει προθεσμία δέκα ημερών - λήγει αύριο το βράδυ - για το εάν θα προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο καταθέτοντας νέα αίτηση ακύρωσης.

Πηγή: Voria