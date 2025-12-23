Η Apple ξεκινά σύντομα την παραγωγή των iPhone 18!

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Apple αναμένεται να ξεκινήσει σε δύο μήνες τη δοκιμαστική παραγωγή των iPhone 18, έτσι ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την κυκλοφορία των τηλεφώνων τον Σεπτέμβριο του 2026.

Όπως μαθαίνουμε από το MacRumors, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Apple θα ξεκινήσει τη δοκιμαστική παραγωγή των iPhone 18 μετά το Lunar New Year (Κινεζικό Νέο Έτος).

Ένας χρήστης στο Weibo λέει ότι η γραμμή παραγωγής για τα iPhone 18 Pro έχει ήδη στηθεί, κάτι που μας δείχνει ότι η Apple έχει «κλειδώσει» και επίσημα τον σχεδιασμό, αλλά και το hardware των συσκευών.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχαμε ακούσει ότι τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα έχουν τον ίδιο σχεδιασμό με αυτόν των iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, με τη μόνη αλλαγή να γίνεται στο χρώμα. Το Camera Plateau θα συνεχίσει να υπάρχει, ενώ θα δούμε και πάλι τρεις κάμερες.

Όμως, η στρατηγική της Apple αναμένεται να αλλάξει. Αυτόν τον Σεπτέμβριο θα δούμε μόνο τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, μαζί με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Το βασικό iPhone 18 μοντέλο θα ακολουθήσει αργότερα, την άνοιξη του 2027, μαζί με το iPhone 18e.

Τα iPhone 18 Pro και Pro Max αναμένεται να καταφθάσουν με τον A20 Pro επεξεργαστή της Apple και πολλά νέα χαρακτηριστικά.

Πηγή: unboxholics.com