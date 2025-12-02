Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη να το κάνει, μετέδωσε το SkyNews.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και τάσσονται υπέρ του πολέμου, και επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προχώρησε μόλις πριν από λίγο σε αυτές τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις, στοχοθετώντας την Ευρώπη, ενώ αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο.

Η Μόσχα επανειλημμένα τις τελευταίες μέρες με σειρά δηλώσεων αξιωματούχων, κατηγορεί την Ευρώπη ότι επιθυμεί να δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα και να θέτει εμπόδια στην επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με την νέα του δήλωση, ο πρόεδρος Πούτιν φέρεται να στέλνει σαφές μήνυμα στην Ευρώπη να μην προκαλέσει μια στρατιωτική σύρραξη με την Ρωσία.

ΠΗΓΗ: iefimerida