Η μαύρη σελίδα των ΗΠΑ: Εκτελέσεις θανατοποινιτών που πήγαν πολύ λάθος, πολύ λάθος...

Από θανατηφόρες ενέσεις που δεν έπιασαν και απαγχονισμούς με το θύμα να κρέμεται ζωντανό, έως εκτελεστικά αποσπάσματα όπου οι σφαίρες δεν βρήκαν στόχο...

Παρότι στις 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες η θανατική ποινή έχει καταργηθεί και σε άλλες δύο εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, οι εκτελέσεις θανατοποινιτών αποτελούν ρουτίνα για τη χώρα και μια συνηθισμένη διαδικασία, αποδεκτή από την κοινή γνώμη.

Δεν φαίνεται να ενοχλούν ούτε οι φωνές του ΟΗΕ για τις εκτελέσεις με άζωτο που θεωρούνται ακραίο βασανιστήριο το οποίο υπέστησαν πέντε, από τους συνολικά 41 κρατούμενους που εκτελέστηκαν φέτος στις ΗΠΑ (οι άλλοι 34 με θανατηφόρες ενέσεις κασι δύο από εκτελεστικό απόσπασμα).

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διαδικασία κυλά χωρίς προβλήματα. Ο θανατοποινίτης πεθαίνει, το όνομά του γίνεται είδηση στον Τύπο με την υπενθύμιση του εγκλήματος που διέπραξε και η ζωή στην εκάστοτε φυλακή συνεχίζεται. Υπάρχουν, ωστόσο, φορές που εκτελέσεις πήγαν στραβά. Πάρα πολύ στραβά για την ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr