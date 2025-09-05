Έτσι θα είναι οι influencers το 2050 - Με τριχόπτωση, καμπούρα και «σαγόνι μάγισσας»

Ψηφιακό μοντέλο αποκαλύπτει πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι influencers το 2050, καθώς ο τρόπος ζωής τους «αφήνει τα σημάδια του» στο σώμα.

Οι influencers μπορεί να φαίνονται λαμπεροί στα social media, όμως η γοητεία τους δεν θα κρατήσει για πάντα, αν βγουν αληθινές οι «προβλέψεις» του ψηφιακού μοντέλου που δημιούργησαν οι ειδικοί του ιστότοπου τυχερών παιχνιδιών Casino.org: με κομμάτια δέρματος που ξεφλουδίζουν, καμπούρα και χρόνιους πόνους στον αυχένα.

«Αν και το επάγγελμα μπορεί να δείχνει glamorous, μπορεί επίσης να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής», έγραψαν οι ειδικοί, όπως μετέδωσε και το Newsweek. Ήθελαν, όπως εξηγούν, να δουν πώς το «trendy επάγγελμα» -το οποίο έχει 30-50 εκατομμύρια «πιστούς» παγκοσμίως και αυξάνονται 10-20% κάθε χρόνο- επηρεάζει την εμφάνιση με το πέρασμα του χρόνου, εκτιμώντας πώς θα αλλάξει το σώμα των ανθρώπων από την υπέρμετρη χρήση της τεχνολογίας και των αισθητικών παρεμβάσεων.

Συμπέραναν ότι «το κυνήγι του αλγόριθμου, οι πιέσεις γύρω από τα πρότυπα ομορφιάς και η ασταμάτητη παραγωγή περιεχομένου αφήνουν εμφανή σημάδια στο σώμα και στο μυαλό». Για να το δείξει αυτό, το Casino.org παρουσίασε την Ava, μια ψηφιακή φιγούρα που δείχνει με κάθε σημείο του σώματός της πώς μπορεί να επηρεαστεί η εμφάνιση των ανθρώπων στην εποχή των social media.

«Από τα ατελείωτα χορηγούμενα ταξίδια στο Λας Βέγκας μέχρι το καθημερινό άγχος των φίλτρων και των φωτογραφήσεων, αυτός ο τρόπος ζωής άφησε το σημάδι του», προειδοποίησαν. «Με βάση ιατρικές έρευνες, η εμφάνιση της Ava είναι το αποτέλεσμα των συνηθειών των influencers».

Η καμπούρα και οι πόνοι στον αυχένα

Ο καθιστικός, γεμάτος οθόνες τρόπος ζωής των influencers γυρίζει μπούμερανγκ. Η παρατεταμένη χρήση social media και smartphone, μαζί με τις ώρες ποζαρίσματος κάτω από ειδικά φώτα, έχουν δημιουργήσει στην Ava στρογγυλεμένους ώμους, μόνιμη κλίση προς τα εμπρός στο κεφάλι και χρόνιο πόνο στον αυχένα, το γνωστό «tech neck».

Ερευνητές στο Interdisciplinary Neurosurgery σημείωσαν ότι η υπερβολική χρήση smartphone οδηγεί σε μη φυσιολογικές στάσεις λαιμού και μυοσκελετικές διαταραχές. «Αυτή η σκυφτή στάση μπορεί να αυξήσει τον πόνο στην αυχενική σπονδυλική στήλη και να προκαλέσει μυϊκή καταπόνηση», ανέφεραν.

Η κατάσταση είναι ανησυχητική, αφού σύμφωνα με το BBC οι influencers δουλεύουν έως και 90 ώρες την εβδομάδα, κυρίως με το κινητό τους.

Το δέρμα και η «ψηφιακή γήρανση»

Όπως και στην πρόσφατη sci-fi ταινία The Substance, η καταδίωξη της τελειότητας μπορεί τελικά να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η Ava παρουσιάζει ερεθισμούς, φλεγμονές και ανομοιομορφία στο δέρμα από τις «καθημερινές στρώσεις μακιγιάζ, τις συνεχείς αλλαγές προϊόντων skincare και την ασταμάτητη χρήση καλλυντικών».

Αυτό συμβαίνει ενώ ολοένα και περισσότεροι ταξιδεύουν στην Τουρκία για φθηνές αισθητικές επεμβάσεις, με κάποιες να οδηγούν σε τραυματισμούς, ακόμα και στον θάνατο. Αλλά ούτε χρειάζεται κανείς να μπει στο χειρουργείο: η μακροχρόνια έκθεση σε ring lights και οθόνες μπορεί να επιταχύνει τις αλλαγές στη χρωστική του δέρματος, τις ρυτίδες και τις χρόνιες φλεγμονές – μια κατάσταση γνωστή ως «ψηφιακή γήρανση».

Τα μάτια μπροστά στην οθόνη και ο κανόνας «20-20-20»

Οι ώρες που ξοδεύονται σε editing και livestreaming επιβαρύνουν τα μάτια. Το digital eye strain ή αλλιώς computer vision syndrome προκαλεί κοκκίνισμα, ξηρότητα, θολή όραση και μαύρους κύκλους με πρησμένα βλέφαρα, όπως δείχνει και το μοντέλο της Ava.

Για να περιοριστεί αυτό, οι ειδικοί συνιστούν τον κανόνα 20-20-20: κάθε 20 λεπτά μπροστά σε οθόνη, να κοιτάμε για 20 δευτερόλεπτα κάτι που βρίσκεται 20 πόδια μακριά (περίπου έξι μέτρα).

Η συνεχής ενασχόληση με περιεχόμενο ή με τους θαυμαστές μπορεί επίσης να προκαλέσει αϋπνία, λόγω της αδρεναλίνης αλλά και του μπλε φωτός που απορρυθμίζει το βιολογικό ρολόι.

Το «σαγόνι μάγισσας» και η τριχόπτωση

Η Ava έχει άνισο και παραμορφωμένο πρόσωπο από τη χρόνια χρήση fillers. Το υπερβολικό botox και οι ενέσεις δημιουργούν φουσκωμένα μάγουλα, μυτερό «σαγόνι μάγισσας» και αφύσικη υφή στο πρόσωπο.

Η εμμονή των influencers με τα μαλλιά -επεκτάσεις, συνεχές styling- μπορεί να οδηγήσει σε φαλάκρα και τριχόπτωση δύσκολα αναστρέψιμη. «Το βάρος και το συνεχές τράβηγμα των θυλάκων μπορεί να οδηγήσει σε traction alopecia», προειδοποίησε η δερματολόγος και ειδικός στην αλωπεκία Άαμνα Αντέλ. Με τον καιρό, μπορεί να γίνει μόνιμη.

Το μήνυμα

«Η Ava είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εικόνα, είναι η αντανάκλαση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτών των συνηθειών», σημείωσε το Casino.org. «Το συμπέρασμα είναι απλό: μετριάστε τις φιλοδοξίες σας, θέστε όρια στη δουλειά σας και θυμηθείτε ότι η υγεία και η ευεξία θα υπερισχύουν πάντα των τάσεων».

Πηγή: newsbeast.gr