Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν το Σάββατο 30 Αυγούστου, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και ο Βύρων Βασιλειάδης, καθώς βάφτισαν τον γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Λέων.

Η τελετή φαίνεται να πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, όπου το ζευγάρι πέρασε μαζί με τα δύο παιδιά του το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών, σε έναν κλειστό κύκλο οικογενειακό και φιλικό.

Το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου, η Εριέττα Κούρκουλου δημοσίευσε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του δεύτερου γιου της. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον μικρό Λέοντα θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μέσω του Save a Greek Stray, του ιδρύματος που έχει ιδρύσει.

