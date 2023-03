Όσκαρ 2023: Απόψε η απονομή - Όλες οι λεπτομέρειες της βραδιάς και τα μεγάλα φαβορί

Μερικές μόλις ώρες μας χωρίζουν από την απονομή των Όσκαρ για το 2023, με το Χόλιγουντ να κινείται πλέον σε… εορταστικούς ρυθμούς - Όλες οι λεπτομέρειες - Τα φαβορί για την καλύτερη ταινία

Με τα βλέμματα στραμμένα στη φετινή βραδιά απονομής, κλείνει η αυλαία των φετινών Όσκαρ, με γενναίες υποψηφιότητες, ιστορικές μονομαχίες και μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Η 95η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE TV, στις 02.00 τα ξημερώματα, σήμερα Κυριακή προς Δευτέρα.

Το «Everything Everywhere All at Once», η κλασική πλέον ταινία επιστημονικής φαντασίας του Daniels (το δίδυμο των σκηνοθετών Daniel Kwan και Daniel Scheinert, οι οποίοι έχουν ήδη κερδίσει αρκετά βραβεία για τη δουλειά τους), είναι υποψήφια για 11 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων για Καλύτερη Ταινία και όλων των βασικών κατηγοριών (εκτός από την κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού).

Ο κύριος ανταγωνιστής της είναι το «The Banshees of Inisherin», η φανταστική και βάναυσα καταθλιπτική νέα ταινία ενός από τους σπουδαιότερους σεναριογράφους του σήμερα, του Martin McDonagh, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το «Three Billboards Outside Ebbing», «Missouri», ταινία που χάρισε στη Frances McDormand το πρώτο της Όσκαρ το 2018.

Και οι δύο ταινίες έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις και έχουν λάβει αρκετά βραβεία «Καλύτερης Ταινίας», γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο να γνωρίζουμε ποια θα πάρει το σημαντικότερο Όσκαρ της βραδιάς.

Οι νικητές των κατηγοριών υποκριτικής είναι πιο προβλέψιμοι -αν λάβουμε υπόψη τις προηγούμενες τελετές απονομής- και τα πράγματα φαίνονται πολύ αισιόδοξα για την ταινία «Everything Everywhere All at Once». Η Michelle Yeoh είναι πιθανό να κερδίσει το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου (παρόλο που η Cate Blanchett πήρε το βραβείο των κριτικών), ενώ ο Ke Huy Quan είναι πολύ πιθανό να κερδίσει στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου. Ωστόσο, μην περιμένετε να δείτε την Jamie Lee Curtis ή τη Stephanie Hsu να λαμβάνουν το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, το οποίο πιθανότατα θα πάρει η Angela Bassett για τη δουλειά της στο «Black Panther: Wakanda Forever», όντας το πρώτο Όσκαρ σε σημαντική κατηγορία υποκριτικής για ταινία της Marvel. Εν τω μεταξύ, ο Μπρένταν Φρέιζερ εξακολουθεί να είναι το φαβορί για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Η φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι.

95th Oscars Movies Are Dreams Promo

Όπως και κάθε χρόνο, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες στις 8μμ τοπική ώρα.

Παρουσιαστής θα είναι, για τρίτη φορά από το 2018, ο Τζίμι Κίμελ.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία



• All Quiet on the Western Front

• Avatar: The Way of Water

• The Banshees of Inisherin

• Elvis

• Everything Everywhere All at Once

• The Fabelmans

• Tár

• Top Gun: Maverick

• Triangle of Sadness

• Women Talking

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο της καλύτερης ταινίαςPool by Associated Press

Α’ Ανδρικού ρόλου



• Austin Butler (Elvis)

• Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

• Brendan Fraser (“The Whale”)

• Paul Mescal (Aftersun)

• Bill Nighy (Living)

Οι υποψήφιοι για το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου

Α΄ Γυναικείου ρόλου

• Cate Blanchett, Tar

• Ana de Armas, Blonde

• Andrea Riseborough, To Leslie

• Michelle Williams, The Fablemans

• Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Οι υποψήφιες για το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου

Β’ Γυναικείου Ρόλου

• Angela Basset – Black Panther: Wakanda Forever

• Hong Chau – The Whale

• Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

• Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

• Stephanie Hsu – Everything Everywhere All At Once

Υποψήφια για το βραβείο Β' γυναικείου ρόλου: Angela Basset – Black Panther: Wakanda Forever

Β’ Ανδρικού Ρόλου



• Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

• Brian Tyree Henry – Causeway

• Judd Hirsch – The Fabelmans

• Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

• Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once

THE BANSHEES OF INISHERIN | Trailer | Film4

Κοστουμιών



• Babylon

• Black Panther: Wakanda Forever

• Elvis

• Everything Everywhere All At Once

• Mrs. Harris Goes to Paris

BABYLON | Official Trailer (2022 Movie) – Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire

Ήχου



• All Quiet on the Western Front

• Avatar: The Way of Water

• The Batman

• Elvis

• Top Gun: Maverick

Το Top Gun υποψήφια ταινία για το βραβείο καλύτερου ήχου

Πρωτότυπης Μουσικής



• All Quiet on the Western Front

• Babylon

• The Banshees of Inisherin

• Everything Everywhere All At Once

• The Fabelmans

Διασκευασμένου Σεναρίου



• All Quiet on the Western Front

• Glass Onion: A Knives Out Mystery

• Living

• Top Gun: Maverick

• Women Talking

Glass Onion: A Knives Out Mystery | Official Teaser Trailer | Netflix

Πρωτότυπου Σεναρίου



• The Banshees of Inisherin

• Everything Everywhere All At Once

• The Fabelmans

• Tar

• Triangle of Sadness

Καλύτερης Ζωντανής Ταινίας Μικρού Μήκους



• An Irish Goodbye

• Ivalu

• Le Pupille

• Night Ride

• The Red Suitcase

Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων



• The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

• The Flying Sailor

• Ice Merchants

• My Year of Dicks

• An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Believe It

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse — Official Trailer | Apple TV+



Πρωτότυπου Τραγουδιού



• Applause – Tell It Like A Woman

• Hold My Hand– Top Gun: Maverick

• Lift Me U – Black Panther: Wakanda Forever

• Naatu Naatu – RRR

• This Is a Lif – Everything Everywhere All At Once

Υποψήφια ταινία για το βραβείο Πρωτότυπου Τραγουδιού

Ντοκιμαντέρ



• All That Breathes

• And The Beauty And The Blooshed

• Fire of Love

• A House Made of Splinters

• Navalny

All The Beauty And The Bloodshed | Official Trailer | HBO

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



• The Elephant Whisperers

• Haulout

• How Do You Measure A Year?

• The Martha Mitchell Effect

• Stranger At The Gate

Διεθνούς Ταινίας



• All Quiet on the Western Front – Γερμανία

• Argentina, 1985 – Αργεντινή

• Close – Βέλγιο

• EO – Πολωνία

• The Quiet Girl – Ιρλανδία

Υποψηφιότητες για το βραβείο διεθνούς ταινίας



Κινουμένων Σχεδίων



• Guillermo Del Toro’s Pinocchio

• Marcel The Shell With Shoes On

• Puss In Boots: The Last Wish

• The Sea Beast

• Turning Red

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Μακιγιάζ



• All Quiet on the Western Front

• The Batman

• Black Panther: Wakanda Forever

• Elvis

• The Whale

Υποψήφια ταινία για το βραβείο Μακιγιάζ

