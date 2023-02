Σεισμός σε Τουρκία και Συρία: Περισσότεροι από 45.000 οι νεκροί - Tρεις ζωντανοί στα ερείπια 296 ώρες μετά

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μικρές ελπίδες καθώς τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια, 296 ώρες μετά τον σεισμό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τους τρεις ανθρώπους να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα.

Έντεκα ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν και χθες, Παρασκευή, από τα ερείπια κτιρίων στην Τουρκία. Ο απολογισμός των νεκρών στη χώρα παραμένει στους 39.672, ενώ στην γειτονική Συρία έχουν αναφερθεί πάνω από 5.800 θάνατοι. Ο απολογισμός στην Συρία παραμένει ο ίδιος για μέρες.

Την Παρασκευή, σε τζαμιά σε όλον τον κόσμο έγιναν επιμνημόσυνες δεήσεις για τους νεκρούς του σεισμού στις δύο χώρες, για πολλούς από τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να ακολουθηθεί το πλήρες τελετουργικό ταφής δεδομένου του τεράστιου μεγέθους της καταστροφής.

Μολονότι πολλές διεθνείς ομάδες διασωστών έχουν φύγει από την εκτεταμένη ζώνη που έπληξε ο σεισμός, εγχώριες ομάδες συνέχιζαν σήμερα να ψάχνουν στα ισοπεδωμένα κτίρια, ελπίζοντας να βρουν κι άλλους ανθρώπους που μπορεί να κατάφεραν να παραμείνουν ζωντανοί πέρα από κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες διασώσεις γίνονται το 24ωρο που ακολουθεί ενός σεισμού.

Ο Χακάν Γιασινογλού, περίπου 40 ετών, διασώθηκε στην επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία, 278 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης.

Νωρίτερα ο 14χρονος Οσμάν Χαλεμπιγέ και ο 34χρονος Μουσταφά Αβτσί διασώθηκαν στην Αντιόχεια της Τουρκίας. Κατά την μεταφορά του, ο Αβτσί επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τους γονείς του, οι οποίοι του έδειξαν το νεογέννητο μωρό του.

«Είχα χάσει τελείως κάθε ελπίδα. Είναι πραγματικό θαύμα. Μου έδωσαν πίσω τον γιο μου. Είδα τα συντρίμμια και πίστευα ότι κανένας δεν θα γλίτωνε ζωντανός από εκεί», είπε ο πατέρας του.

Ο Αβτσί, εξαντλημένος, συνάντησε αργότερα την σύζυγό του Μπιλγκέ και την κόρη του Αλμιλέ σε νοσοκομείο της Μερσίνης.

Οργανώσεις αρωγής σημειώνουν ότι οι επιζώντες θα χρειάζονται βοήθεια για μήνες καθώς έχουν καταστραφεί πολλές σημαντικές υποδομές.

Στη γειτονική Συρία, η οποία ήδη σπαρασσόταν από εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από μια δεκαετία, οι περισσότερες απώλειες εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο με τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ. Η σύγκρουση περιέπλεξε τις προσπάθειες παροχής βοήθειας στους πληγέντες από τον σεισμό.

Οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για πρώτη φορά μετά την καταστροφή, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν τα περίχωρα της Ατάρεμπ, πόλης που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών και επλήγη άσχημα από τον σεισμό, ανακοίνωσε χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή.

Χιλιάδες Σύροι που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο στη χώρα τους επέστρεψαν στα σπίτια τους στην πολεμική ζώνη --τουλάχιστον προς το παρόν.

Ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό.

Μεταξύ των οικογενειών που εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους συγγενείς τους στην Τουρκία αυξάνεται ο θύμος για, σύμφωνα με τους ίδιους, διεφθαρμένες οικοδομικές πρακτικές και μια αστική ανάπτυξη με πολλά ψεγάδια που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα τέτοιο κτίριο ήταν το Ronesans Rezidans, το οποίο κατέρρευσε στην Αντάκια, σκοτώνοντας εκατοντάδες.

«Λεγόταν ότι ήταν ασφαλές για σεισμούς, αλλά μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα», δήλωσε ο 47χρονος Χαμζά Αλπασλάν, ο αδελφός του οποίου ζούσε στην πολυκατοικία. «Είναι σε φρικτή κατάσταση. Δεν υπάρχει ούτε το τσιμέντο ούτε τα κατάλληλα σίδερα μέσα σε αυτό. Είναι πραγματικά μια κόλαση».

Η Τουρκία έχει δεσμευτεί να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος οποιουδήποτε υπάρχει υποψία ότι φέρει ευθύνη για την κατάρρευση κτιρίων και έχει δώσει εντολή για την σύλληψη πάνω από 100 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση την Πέμπτη για τη συγκέντρωση πάνω από 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε κεφάλαια για την επιχείρηση παροχής βοήθειας στην Τουρκία και 400 εκατομμυρίων δολαρίων για να παρασχεθεί βοήθεια στους Σύρους.

Πηγή: ethnos.gr

