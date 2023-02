Δένδιας – Τσαβούσογλου: «Αυτό είναι υπέροχο» η αντίδραση του Αμερικανού πρέσβη στην αγκαλιά των δυο ΥΠΕΞ

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα δημοσίευσε στο twitter την υποδοχή του Νίκου Δένδιας από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στα Άδανα και την θερμή αγκαλιά των δυο ανδρών σχολιάζοντας πως «αυτό είναι υπέροχο».

Πηγή: newsit.gr

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/UiAbu9uZ92