Νέα επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Τα πρώτα στοιχεία «δείχνουν» πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ενώ ο ένοπλος δράστης φαίνεται πως εξουδετερώθηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.



Όσον αφορά στους τραυματίες, πρόκειται για δύο άτομα 23 και 47 ετών και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την επίθεση από ένοπλο Παλαιστίνιο, ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας επτά ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Israel : Shooting attack near the Jerusalem's old city, 2 wounded: 22 y/o: critical condition, 4/5: moderate condition.

Terrorist has been neutralized#Israel 🇮🇱 https://t.co/kOKh59usxW