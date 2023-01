Ερντογάν: Εκτοξεύσαμε τον «τυφώνα» και οι Έλληνες ανησυχούν ότι θα χτυπήσει την Αθήνα

Όπως δήλωσε: «Εκτοξεύσαμε τον "τυφώνα" και οι Έλληνες ανησυχούν ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Όσο δεν τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα τα βάλουμε μαζί σας».

Υπενθυμίζεται πως ο Ερντογάν απείλησε την Ελλάδα με τον πύραυλο Typhoon αν δεν «συμπεριφέρεται σωστά», προκαλώντας την αντίδραση και των ΗΠΑ.



Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ πήρε θέση στέλνοντας το μήνυμα: «Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας νατοϊκής χώρας» .

«Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μενέντεζ στο μήνυμά του από τον επίσημο λογαριασμό της Επιτροπής στο Twitter.

Πηγή: ethnos.gr

Erdogan's continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH