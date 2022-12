Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο στο Λονδίνο – 300 άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι

Η φωτιά ξέσπασε στο λατινοαμερικάνικο εστιατόριο MNKY HSE στην Dover Street στο Λονδίνο και 25 πυροσβέστες κλήθηκαν για να σβήσουν την φωτιά, που ωστόσο είχαν καταφέρει να σβήσουν οι υπάλληλοι λίγο πριν φτάσουν.

Στο εστιατόριο βρίσκονταν 300 άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν από το προσωπικό ασφαλείας ενώ δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί καθώς μόλις δυο άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Η πυροσβεστική χρησιμοποίησε θερμική απεικόνιση για να ελέγξει ότι όλα ήταν υπό έλεγχο.

