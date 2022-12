Χειροπέδες σε πασίγνωστο Ρώσο ολιγάρχη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Συνελήφθη στη Βρετανία

Σε ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου - η οποία δεν κατονόμασε τον Φρίντμαν - αναφέρεται ότι είναι ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση του Υπουργείου Εσωτερικών και συνωμοσία για ψευδορκία.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν «μια σειρά από ψηφιακές συσκευές και σημαντική ποσότητα μετρητών» από την «κατοικία αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών» όπου συνελήφθη.

Δύο άλλα άτομα συνελήφθησαν επίσης σε σχέση με την υπόθεση. Και οι τρεις αφέθηκαν έκτοτε ελεύθεροι με εγγύηση αφού ανακρίθηκαν.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλέστηκε πηγή προσκείμενη στον Φρίντμαν, η οποία δήλωσε ότι «συνελήφθη ως ύποπτος για παραβίαση των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Γεννημένος σε εβραϊκή οικογένεια στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας το 1964, ο Φρίντμαν σπούδασε στη Μόσχα και συνέχισε να χτίζει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει τα πάντα, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και διανομή. Είναι περισσότερο γνωστός ως ιδρυτής της Alfa Bank, του μεγαλύτερου ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη Ρωσία.

Ο Φρίντμαν, μαζί με άλλους Ρώσους ολιγάρχες που συνδέονται με το Κρεμλίνο, δέχθηκε κυρώσεις από τη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Αν και ο Φρίντμαν έχει καλλιεργήσει ισχυρούς δεσμούς με την κυβέρνηση Πούτιν, δεν έγινε ποτέ μέλος του στενού κύκλου του προέδρου. Μια ημέρα μετά την εισβολή, μίλησε κατά της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «τραγωδία» και για τις δύο πλευρές.

Πηγή: ethnos.gr

The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury.