Κίνα: Οργή για τα lockdown διαρκείας κατά του κορονοϊού – Διαδηλωτές ζητούν ανοικτά την παραίτηση του Σι Τζινπίνγκ

Αντιμέτωπη με ογκώδεις διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της βρίσκεται η Κίνα, καθώς αμφισβητείται όχι μόνον η πολιτική του «μηδενικού Covid» του Πεκίνου, αλλά και – για πρώτη φορά – ο ίδιος ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτα η κινεζική αστυνομία συγκρούστηκε με χιλιάδες πολίτες που διαμαρτύρονται για τα lockdown διαρκείας στην Κίνα, σε διαδηλώσεις που μοιάζουν κατά τους αναλυτές να παίρνουν αργά αλλά σταθερά χαρακτηριστικά εξέγερσης, χωρίς να βγαίνει αλώβητος από αυτήν ο Σι Τζινπίνγκ.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε τουλάχιστον επτά πόλεις – μεταξύ των οποίων η Σαγκάη, η Ναντζίνγκ και η Γκουανγκζού – με τη βία να ξεσπάει μεταξύ αστυνομικών και εξαγριωμένων Κινέζων.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση διοργανώθηκε στη Σαγκάη – όπου ζουν 26 εκατομμύρια κάτοικοι – με πολλούς να απαιτούν χωρίς περιστροφές την παραίτηση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον περίπου 300 διαδηλωτών, σύμφωνα με μάρτυρα που επικαλείται η DailyMail, αλλά δυτικοί δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ο αριθμός των διαμαρτυρομένων ανερχόταν σε χιλιάδες.

Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν για να θρηνήσουν τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων σε πυρκαγιά σε διαμέρισμα την περασμένη εβδομάδα στο Ουρούμτσι της επαρχίας Σιντζιάνγκ.

Τα θύματα φέρονται να κάηκαν ζωντανά καθώς είχαν σφραγιστεί οι έξοδοι του κτιρίου εξαιτίας του σκληρού lockdown κατά του κορονοϊού, γεγονός που αποτέλεσε την «σπίθα» των διαδηλώσεων.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν και στην Γουχάν, την περιοχή που φέρεται ως το «σημείο μηδέν» για την έναρξη και την εξάπλωση της πανδημίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού και η κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς σε ορισμένα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» απέναντι στην Covid-19 που ακολουθεί το Πεκίνο.

Οι αρχές υπερασπίζονται την πολιτική που φέρει την υπογραφή του προέδρου Σι Τζινπίνγκ ως σωτήρια και απολύτως αναγκαία για να μην συνθλιβεί το εθνικό σύστημα υγείας, αψηφώντας τη λαϊκή κατακραυγή και το πλήγμα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι 25 εκατομμύρια κάτοικοι της Σανγκάης βρέθηκαν νωρίτερα φέτος σε καθεστώς lockdown επί δύο μήνες, μια δοκιμασία που προκάλεσε οργισμένες διαμαρτυρίες. Έκτοτε οι κινεζικές αρχές προσπάθησαν να κάνουν τα περιοριστικά μέτρα περισσότερο στοχευμένα, αλλά τα περιθώρια στένεψαν μετά την πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων.

Το βράδυ της Παρασκευής, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Ουρούμτσι υψώνοντας τις γροθιές τους στον αέρα και ζητώντας την άρση του lockdown, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί από τους 4 εκατομμύρια κατοίκους του Ουρούμτσι είχαν υποχρεωθεί να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους έως και 100 ημέρες.

Στο Πεκίνο (2.700 χιλιόμετρα μακρύτερα) ορισμένοι κάτοικοι που βρίσκονται σε καθεστώς lockdown συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αξιώνοντας επίσης την άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Σε βίντεο που εξασφάλισε το πρακτορείο Reuters, διακρίνονται διαδηλωτές σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης να φωνάζουν «Βάλτε τέλος στο lockdown».

Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι οι χειρότερες στην Κίνα από την έναρξη της πανδημίας, τόσο για την οικονομία όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας, σύμφωνα με τον αναλυτή Μαρκ Ουίλιαμς της Capital Economics.

Οι αρχές της Σεντσέν, μιας μητρόπολης 12 εκατομμυρίων κατοίκων, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα περιορίσουν στο 50% την πληρότητα των εστιατορίων και άλλων εσωτερικών χώρων, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας. Οι επισκέπτες σε αυτήν την πόλη της νότιας Κίνας δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν σε χώρους όπως θέατρα και γυμναστήρια κατά το πρώτο τριήμερο από την άφιξή τους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο, η Κίνα κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, που έφθασαν τα 39.791.

Το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ένας θάνατος εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας να ανέρχεται σε 5.233 επί συνόλου 307.802 κρουσμάτων με συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο κορονοϊός, σύμφωνα πάντα με τον επίσημο απολογισμό των κινεζικών αρχών.

Πηγή: newsit.gr

En estos momentos, se están produciendo protestas en Shanghái. La gente está pidiendo la caída del Partido Comunista Chino y hasta la renuncia de Xi Jinping. Incluso, se los escucha pedir libertad. Hace años que no se veía algo así en China. pic.twitter.com/VlAzlATBVK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) November 26, 2022

Protests against the Chinese government and its lockdown policies today also erupted in Wuhan.



We have come full-circle. pic.twitter.com/SlnihDkhxr — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022

Thread/1



Massive protest happened in Ulumuqi,Xinjiang,China after more than 100 days zero-covid city lockdown.



People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) November 25, 2022

Thread/1



Massive protest happened in Ulumuqi,Xinjiang,China after more than 100 days zero-covid city lockdown.



People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) November 25, 2022