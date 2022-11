ΗΠΑ: Επέστρεψε στη Γη μετά από 908 ημέρες σε τροχιά το διαστημόπλοιο X-37B

Το X-37B, που θυμίζει διαστημικό λεωφορείο, εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά το 2010 και στις έξι αποστολές του μέχρι σήμερα έχει περάσει συνολικά πάνω από 10 χρόνια σε τροχιά, υπογραμμίζει η κατασκευάστρια Boeing.

«Συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, παρέχοντας στη χώρα μας μια απαράμιλλη ικανότητα να δοκιμάζει να ενσωματώνει γρήγορα νέες διαστημικές τεχνολογίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Boeing Τζιμ Τσίλτον.

Το X-37B, το οποίο εκτοξεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα, σχεδιάστηκε για την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ από την United Launch Alliance, μια κοινοπραξία της Boeing και της Lockheed Martin.

Φθάνει τα εννέα μέτρα σε μήκος, έχει άνοιγμα φτερών 4,5 μ. και τροφοδοτείται με ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες.

Αποστολή του ήταν η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας ορισμένων υλικών και σπόρων στο διάστημα, καθώς και η παραγωγή ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Πηγή: ethnos.gr

The United States Space Force confirmed the X-37B has safely landed at the Kennedy Space Center and shared photos of the spaceplane after its landing.https://t.co/la3XEZDsU8 pic.twitter.com/07SA6Z7Vm9