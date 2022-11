Συντριβή αεροσκάφους με 49 επιβάτες στην λίμνη Βικτόρια της Τανζανίας - Έχουν σωθεί 15

Σύμφωνα με το TCB, 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι γνωστό ακόμα αν υπάρχουν νεκροί.



Τα δελτία ειδήσεων έδειξαν φωτογραφίες του αεροπλάνου ως επί το πλείστον βυθισμένο στη λίμνη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.



«Καταφέραμε να σώσουμε αρκετούς ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διοικητής της αστυνομίας της επαρχίας Καγκέρα Γουίλιαμ Μβαμπαγκάλε. «Όταν το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 100 μέτρα (328 πόδια) στον αέρα, αντιμετώπισε προβλήματα και κακές καιρικές συνθήκες. Έβρεχε και το αεροπλάνο έπεσε στο νερό. Όλα είναι υπό έλεγχο», δήλωσε.

