Προσφυγή Σαββίδη στον Άρη - Σιώπης, Καθάριος κατά Πανιωνίου

Ούτε πέντε, ούτε δέκα, αλλά 22 προσφυγές θα εκδικάσει η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ την προσεχή Δευτέρα (9/9). Μπορεί οι 11 εξ αυτών να είναι εξ αναβολής, υπάρχουν ωστόσο άλλες τόσες "φρέσκιες", μεταξύ άλλων του Κυριάκου Σαββίδη κατά του Άρη (αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη χωρίς να αγωνιστεί ούτε λεπτό), των Καθάριου και Σιώπη κατά του Πανιωνίου, ο οποίος έχει και την εξ αναβολής του Αυλωνίτη, αλλά και του Λεοζίνιο εναντίον της ΑΕΛ.
Αναλυτικά οι υποθέσεις:
1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΜΠΑΝΑΝΑ (YAYA BANANA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚAΘΑΡΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΩΠΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891(ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)
7.ΠΑΕ ΓΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1981 κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΧΟΣΕ ΑΡΝΟΥΛΦΟ ΜΟΝΤΙΕΛ ΝΟΥ-ΝΕΖ (JOSE ARNULFO MONTIEL NUNEZ) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΣΤΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Σ. 1891
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΟΣΕΦ ΒΙΝΤΕΚΕΡ (JOZSEF WINDECKER) κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΚΟΣ Α.Π.Ο.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΚΙΜ ΟΜΟ ΣΟΥΛΑΪΜΟΝ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)
11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΜΟΥΝΟΖ ΝΟΓΚΑΛΕΣ (ESTEBAN MUNOZ NOGALES) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
13. ΠΟΔ/ΣΤΗ ΤΖΕΙΜΣ ΑΝΤΟΝΥ ΝΤΕΪΒΙΣ ΜΠΟΡΙΚΟ (JAMES ANTHONY DAVIS BORIKO) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ .(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
15. ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)
16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΑΝΤΡΟ ΣΕΙΛΣ ΝΤΕ ΣΑΝΤΑΝΑ (LEADRTO SALES DE SANTANA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ - ΑΕΛ
19.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ κατά ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΟΛΟΣ
20. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΚΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α.
21. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΜΑΝΤΟ ΓΚΟΥΦΑ κατά ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α.
22. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΡΗΣ