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«Σενάριο για ΠΑΟΚ - Μπεργκ, στην Τράμπζονσπορ ο Σουηδός»

6 Ιουλίου 2019, 20:22
Τελευταία ανανέωση: 40 λεπτά πριν
«Σενάριο για ΠΑΟΚ - Μπεργκ, στην Τράμπζονσπορ ο Σουηδός»

Σε μεταγραφικό σενάριο με τον Μάρκους Μπεργκ ενέπλεξε τον ΠΑΟΚ Τούρκος δημοσιογάφος, χωρίς να προκύπτει θέμα για τον Σουηδό επιθετικό που καταλήγει στην Τράμπζονσπορ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο twitter ο Σερκάν Ασκίν, ο Μάρκους Μπεργκ στις επαφές που είχε με τους ανθρώπους της Τράμπζονσπορ, ζήτησε περισσότερο χρόνο εξαιτίας... εμπλοκής του ΠΑΟΚ.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο ίδιος δημοσιογράφος  με νεότερη ανάρτησή του στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι ο Μπεργκ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Τράμπζονσπορ.

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«Σενάριο για ΠΑΟΚ - Μπεργκ, στην Τράμπζονσπορ ο Σουηδός»
Χρόνος ανάγνωσης: 1’