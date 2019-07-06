«Σενάριο για ΠΑΟΚ - Μπεργκ, στην Τράμπζονσπορ ο Σουηδός»

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο twitter ο Σερκάν Ασκίν, ο Μάρκους Μπεργκ στις επαφές που είχε με τους ανθρώπους της Τράμπζονσπορ, ζήτησε περισσότερο χρόνο εξαιτίας... εμπλοκής του ΠΑΟΚ.
Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο ίδιος δημοσιογράφος με νεότερη ανάρτησή του στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε ότι ο Μπεργκ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Τράμπζονσπορ.
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Özel haber ✍️— serkan aşkın (@SerkanAskin) 6 Ιουλίου 2019
Trabzonspor Marcus Berg görüşmesi neredeyse tamamlandı.
Şartları büyük ölçüde de kabul etti.
Ancak PAOK'un sonradan araya girmesi Berg'in akılını çeldi. Ve süre istedi.
Görüşmeden BAE takımı da çekildi. Şuan tek Trabzonspor ve PAOK kaldı. pic.twitter.com/cUJLBsJaPM
Marcus Berg evet dediği takdir Trabzonspor forması giyecek— serkan aşkın (@SerkanAskin) 6 Ιουλίου 2019