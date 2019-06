Φύσσας στο SDNA: «Φτάσαμε κοντά στο ευρωπαϊκό αλλά δεν πήραμε πρωτάθλημα»!

Υπήρξε μέλος μίας από τις καλύτερες ομάδες που είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Μίας ομάδας που όπως λέει χαρακτηριστικά ο Τάκης Φύσσας έφτασε κοντά στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου αλλά που στην Ελλάδα δεν της επέτρεψαν να πάρει το πρωτάθλημα. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και νυν διευθυντής της Ακαδημίας της ομάδας, μιλά στο SDNA για όλους και για όλα.

Θυμάται την ομάδα που έφτιαξε ο Γιάννης Κυράστας και της οποίας ήταν μέλος, τα όσα έζησε στο περιβόητο ντέρμπι της Ριζούπολης και ξεκαθαρίζει πως στην Ευρώπη... μόνο Παναθηναϊκός. Ανατρέχει στην περίοδο που υπήρξε διευθυντής ποδοσφαίρου του τριφυλλιού από το 2014 έως και το 2016. Αποκαλύπτει τα ραντεβού που είχε κάνει με τους Πάουλο Μπέντο και Μαρίνο Ουζουνίδη πριν τελικώς καταλήξει στον Αντρέα Στραματσόνι για τη θέση του προπονητή της ομάδας. Επιπλέον, αναφέρεται στο μεγάλο λάθος που έγινε το 2014 και που κόστισε στην ομάδα.

Το άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση

Φυσικά, φτάνοντας στο «σήμερα» μιλά για την «πράσινη» Ακαδημία και τα παιδιά που φέτος πρωταγωνίστησαν από την πρώτη ομάδα έχοντας πρώτα περάσει από τα χέρια του. Στέκεται στις αλλαγές που έφερε στα τμήματα υποδομής του τριφυλλιού και σημειώνει πως όταν τα ανέλαβε υπήρχαν 8-10 παιδιά στις εθνικές ομάδες με τον αντίστοιχο αριθμό σήμερα να είναι 34.

Ας ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μία αλλαγή. Πως σου φαίνεται αυτό;

«Eίμαι χαρούμενος που επιτέλους εναλλάσσεται το πρωτάθλημα. Το πήρε η ΑΕΚ, μετά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, θα βοηθήσει πολύ και το VAR αλλά να μην χρησιμοποιηθεί χωρίς μέτρο. Πρέπει να γίνει σωστή χρήση».

Βίωσες μία περίοδο στον Παναθηναϊκό που αδικήθηκε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν αυτή η αλλαγή που ήρθε τώρα στο ποδόσφαιρο είχε έρθει νωρίτερα;

«Ο Παναθηναϊκός πρέσβευε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, οι συμμετοχές μας στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν αμέτρητες και οι επιτυχές πάρα πολλές. Το brand name ήταν τεράστιο και το Panathinaikos υπήρχε παντού. Μπορεί να περνάμε κρίση ως σύλλογος αλλά αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντα σήμα κατατεθέν όσο και αν μας πληγώνει που δεν γίνεται τώρα κάτι ανάλογο. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είχε περιόδους που άξιζε να ήταν πρωταθλητής και δεν ήταν. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μπορεί να το πει και ένα μικρό παιδί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν το πήρε δίκαια ο Ολυμπιακός. Στη δική μου μνήμη όμως και των οπαδών υπάρχει η χρονιά του Κυράστα που έπρεπε να ήμασταν πρωταθλητές. Είχαμε ψηφιστεί ως η καλύτερη ομάδα και δεν πήραμε πρωτάθλημα. Υπήρχαν και άλλες χρονιές όπως εκείνη της Ριζούπολης που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ήταν πρωταθλητής».

«Αυτά που περάσαμε στη Ριζούπολη δε θα ξεχαστούν ποτέ»

Επειδή το ανέφερες, ήταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας σου το ντέρμπι της Ριζούπολης;

«Εγώ αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι αυτά είναι κάποια δεδομένα που δεν ξεχνιούνται. Ούτε στους οπαδούς, ούτε σε εμάς τους παίκτες. Αυτά που περάσαμε στη Ριζούπολη δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Κάποια πράγματα ήταν ολοφάνερα πως γίνονταν τότε και αυτό επηρέασε και τον σύλλογο και όλους μας».

Θα μπορούσε εκείνη η ομάδα να έχει πάρει ευρωπαϊκό;

Σχετικα «Ο Μπακασέτας γιατί να πάει στην Αλάνια; - Ξεπέρασε τον Αλαφούζο ο Καρυπίδης» 5 άρθρα, 1 ομάδα, 4 πρόσωπα

«Θα μπορούσε και έφτασε κοντά σε κάποιες περιπτώσεις. Στην Ευρώπη, μόνος αυτός! Εδώ οι άλλες ομάδες μας φτάνουν τώρα στη βαθμολογία με τον Παναθηναϊκό να μην έχει παρουσία στην Ευρώπη».

Ο Παναθηναϊκός γιατί βρίσκεται σήμερα σε αυτή την κατάσταση;

«Ο Παναθηναϊκός έπαψε να διατηρεί το οικονομικό στάτους που είχε. Είχαμε τότε την Παιανία μας, ένα προπονητικό αριστούργημα. Από τη στιγμή που άλλαξαν τα πράγματα ήρθε η πολυμετοχικότητα που δεν κράτησε πολύ. Ήταν ένα up and down για την ομάδα. Πήραμε ένα νταμπλ και μετά αυτό δεν συνεχίστηκε. Κάποια στιγμή ήταν μόνο ο Αλαφούζος. Αποφάσισε τότε να είναι ο πρόεδρος και ο μοναδικός χρηματοδότης. Αυτό έφερε την ομάδα σε μία κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα. Τώρα προσπαθεί να μειώσει τα χρέη και με την προοπτική του γηπέδου να την κάνει και πάλι ελκυστική για κάποιον που θα θελήσει να ασχοληθεί».

«Η λανθασμένη απόφαση να πάμε για πρωτάθλημα το 2014»

Πέρασες από το πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου από το 2014 ως το 2016. Τι δεν πήγε καλά σε εκείνο το διάστημα;

«Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν μετά το Κύπελλο είχε μία πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα. Τερμάτισε δεύτερος και κατάφερε να κερδίζει παντού, έδειχνε σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα. Τότε, λοιπόν, αποφασίσαμε και αυτή ήταν η λανθασμένη απόφασή μας, να πάμε για πρωτάθλημα. Έγιναν κινήσεις που δεν βγήκαν στην ομάδα, ήρθε ο αποκλεισμός από την Ευρώπη και αυτό έφερε μεγάλη γκρίνια στον σύλλογο. Δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε ποτέ. Ο οργανισμός συγκλονίστηκε από εκείνον τον αποκλεισμό στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να περιμένουμε άλλη μία σεζόν, να κρατήσουμε το πρότζεκτ των 3-4 χρόνων και μετά να πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο από την επιτυχία και γι’ αυτό κάναμε εκείνο το λάθος».

«Τα ραντεβού με Μπέντο και Ουζουνίδη πριν την πρόσληψη Στραματσόνι»

Το άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση

Η επιλογή του προπονητή, που αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, πως έγινε;

«Η επιλογή έγινε σε μία περίοδο που η ομάδα έπρεπε να βρει προπονητή. Εγώ θυμάμαι πως τότε συναντήθηκα με τον Πάουλο Μπέντο και είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Μιλούσα πορτογαλικά και είχα την δυνατότητα να το χειριστώ προσωπικά. Τα ποσά που ζήτησε ήταν υπερβολικά και δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε αν και ήταν η πρώτη μας επιλογή. Τελικώς έγινε η επιλογή του Στραματσόνι μαζί με τον Βόκολο και μετά από 20 ημέρες λύσαμε τη συνεργασία μας με την ομάδα. 20 μέρες μετά έμεινε, δηλαδή, να αποφασίζει μόνο εκείνος με τον πρόεδρο. Δεν μπορείς να παίρνεις έναν άνθρωπο και μετά να τον κρίνεις με βάση τις ενέργειες του επόμενου. Εγώ τότε ήμουν στο σπίτι μου και έβλεπα όσα γίνονταν. Θα σου πω και κάτι ακόμα, πρώτη επιλογή ήταν ο Μπέντο και δεύτερη ο Ουζουνίδης. Συναντήθηκα και με εκείνον, ήταν όμως τότε στον Πανιώνιο και δεν γινόταν να έρθει. Στη συνέχεια συμφωνήσαμε με τον Παούνοβιτς αλλά μετά αρνήθηκε και εκείνος. Έτσι έμεινε μόνο ο Στραματσόνι. Από την ημέρα που φύγαμε, όλα μετά ήταν δικές του επιλογές γιατί είχε μείνει μόνος του. Οι επιλογές που έκανε μετά αύξησαν κατακόρυφα το μπάτζετ και η ομάδα έφτασε σε αυτό το σημείο».

Θεωρείς πως ο μεγαλομέτοχος επηρεάστηκε από ανθρώπους που δεν γνώριζαν από ποδόσφαιρο και αυτό είχε συνέπειες στην ομάδα;

«Η ομάδα πορεύτηκε χωρίς τεχνικό διευθυντή για πολύ καιρό. Μετά ήρθε ο Ζιλμπέρο και έφυγε, ήρθε ο Λυμπερόπουλος και έφυγε. Το βέβαιο είναι πως έγινε κακή διαχείριση. Ο Αλαφούζος είχε καλή πρόθεση».

Πλήρωσε θεωρείς την άγνοιά του;

«Συνέβαιναν και άλλα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ο πρώτος που πάλεψε κόντρα στο κατεστημένο. Το λάθος ήταν πως η ομάδα θα έπρεπε να μείνει αμέτοχη σε αυτό».

Πως είναι όμως τώρα και για τον ίδιο να βλέπει την προσπάθεια που εκείνος ξεκίνησε να την καρπώνονται άλλοι;

«Τα τελευταία χρόνια που είμαι στην Ακαδημία δεν έχω επαφή με την πρώτη ομάδα και δεν θέλω να μιλήσω για αυτό».

«Δεν μπορεί να είσαι στον Παναθηναϊκό και να μην προσπαθείς για τη διάκριση»

Μπορούσες να φανταστείς όταν αναλάμβανες την Ακαδημία πως θα έρθει η ώρα να στελεχώσει την πρώτη ομάδα στον βαθμό που το έκανε φέτος;

«Τα τελευταία χρόνια στην Ακαδημία έχει γίνει πολύ καλή δουλειά κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες. Η Ακαδημία υπέφερε πραγματικά, έχουμε παιδιά που μένουν στους ξενώνες και αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Τα λύναμε τις περισσότερες φορές συνεργαζόμενοι και με την πρώτη ομάδα και χωρίς να βγαίνουν στην επιφάνεια. Στο αγωνιστικό κομμάτι θέλαμε να αναπτύξουμε τα τμήματα μέσα από έναν ευγενή ανταγωνισμό. Να μεγαλώσουμε, δηλαδή, τα γκρουπάκια και μεταξύ τους να παλεύουν για την πρώτη ομάδα. Μιλώντας φυσικά για τις ηλικίες 17, 18, 19. Δεν μπορεί να είσαι στον Παναθηναϊκό και να μην προσπαθείς για τη διάκριση. Δεν λέω ότι είναι αυτοσκοπός αλλά μέσα από το παιχνίδι μας στόχος ήταν να διακριθούμε».

«Όταν ο Μαρίνος μου είπε “Ξέχασες να κάνεις και τις κολώνες επαγγελματίες”»

Είχες ξεχωρίσει τα παιδιά που φέτος έκαναν τη διαφορά;

«Θυμάμαι τότε που είχα προτείνει 10-12 παιδιά να γίνουν επαγγελματίες και μου είχε απαντήσει ο Μαρίνος “Ξέχασες να κάνεις και τις κολώνες επαγγελματίες”. Εγώ όμως μιλάω για νοοτροπία νικητή, όχι DNA νικητή. Να γυμνάζεται ένα παιδί σωστά, να τρέφεται σωστά, να κοιμάται σωστά. Όλα αυτά για να μπορέσουν τα παιδιά όταν τους πει ο προπονητής της πρώτης ομάδας να παίξουν να είναι έτοιμοι. Αν δεν έχουν νοοτροπία νικητή δεν γίνεται. Πολλές φορές νοοτροπία νικητή αποκτούν μέσα από τις ήττες τους. Ποτέ δεν ήταν αυτοσκοπός τα πρωταθλήματα, κανείς δεν είπε για κύπελλα. Όταν όμως συμμετέχεις σε ένα πρωτάθλημα δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο για τη διάκριση ως ανταμοιβή στο φινάλε της σεζόν».

Αυτά τα παιδιά της πρώτης ομάδας τα έχεις ζήσει πολύ καλά. Θεωρείς ότι πρέπει να παραμείνουν στον Παναθηναϊκό πριν το επόμενο βήμα;

«Η πρώτη ομάδα έχει σταθεί σε αυτό. Τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να φύγουν. Όλα όμως έχουν έναν μάνατζερ να τους φέρνει σειρήνες στα αυτιά. Τον Μπουζούκη και τον Μαυρομμάτη τους έζησα στην Κ19, ήταν σαν τις ρεζέρβες της πρώτης ομάδας. Ήταν στόχος μου όταν έρθει η ώρα να παίξουν στην πρώτη ομάδα να είναι έτοιμοι, όχι απλά να πάρουν 1-2 συμμετοχές. Πρέπει να μείνουν εδώ και να κοιτάξουν το δάσος και όχι το δέντρο. Ο Παναθηναϊκός τους προσφέρει την ασφάλεια να γίνουν καλύτεροι».

Θα ήθελες να μας συστήσεις κάποια παιδιά που δεν τα ξέρει ο πολύς κόσμος;

Σχετικα Ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς... χελώνας! 5 άρθρα, 1 ομάδα, 4 πρόσωπα

«Υπάρχουν παιδιά που ήδη ο προπονητής με τις επιλογές έχει δείξει πως είναι έτοιμα για την πρώτη ομάδα. Μπήκε σε μία συνεργασία η πρώτη ομάδα με την Ακαδημία, έγινε καλή δουλειά. Στόχος ήταν να ετοιμάσουμε τα παιδιά που θα μπορούσαν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα».

«Έτσι έφερα τον Αθανασακόπουλο στον Παναθηναϊκό»

Είσαι αυτός που έφερε τον Αθανασακόπουλο στην Ακαδημία. Είναι ένα παιδί από την Κ19 που έπαιξε φέτος στην πρώτη ομάδα. Πως προέκυψε αυτό;

«Ο προπονητής παρακολουθούσε στενά την Κ19 και επέλεξε να τον χρησιμοποιήσει στην πρώτη ομάδα. Όντως το παιδί με το που συμμετείχε έδειξε τα στοιχεία του και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι ένα παιδί με πολύ σωστή νοοτροπία. Τον είχα δει στη Θύελλα Πατρών, τον ήθελαν όλες οι ομάδες τότε. Έχει οικογένεια που δεν βλέπει το παιδί της ως ένα μέσο κέρδους. Ήθελαν την ευτυχία του παιδιού τους. Μπόρεσα να τους πείσω πως θα είναι σε ένα όμορφο περιβάλλον. Το παιδί αυτό είχε πολύ σωστές αξίες από την οικογένειά του και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί 18 χρονών να μείνει με τα πόδια στο έδαφος όταν φορά τη φανέλα της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού;

«Αυτή είναι η δουλειά μας. Σίγουρα η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ήταν το λογικό αυτό που έγινε φέτος. Καμία ομάδα δεν εξαρτάται από την Κ19. Από την άλλη για τη φετινή Κ19 δεν ήταν εύκολο να διαχειριστούμε το γεγονός πως τα παιδιά ήθελαν να ξεχωρίσουν για να τα πάρει ο προπονητής στην πρώτη ομάδα. Σε αυτό βοήθησε πολύ και ο ψυχολόγος που ήρθε στα μέσα της σεζόν».

«Από 8-10 παιδιά στις εθνικές, τώρα έχουμε 34»

Ο Παναθηναϊκός κάποτε τροφοδοτούσε με τόσους παίκτες την Εθνική ομάδα. Τώρα πλέον είναι μόνο ο Κουρμπέλης σε σταθερή βάση. Αλλάζει αυτό και πάλι σταδιακά μέσα από την Ακαδημία;

«Όταν εγώ πήγα στην Ακαδημία υπήρχαν μόνο 8-10 παιδιά στις εθνικές ομάδες, ίσως και λιγότερα. Σε 2-3 χρόνια έχουμε 34 παίκτες στις εθνικές ομάδες. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό ο Παναθηναϊκός θα έχει τα παιδιά που θα απαρτίζουν την Εθνική των Ανδρών».

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει εκεί που ανήκει;

«Δεν μπορώ να πω τι χρειάζεται, ούτε θα μπω στη διαδικασία να δω τι σκέφτεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Περνάει πολύ δύσκολες περιόδους με μεγάλες απογοητεύσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το αίσθημα ψηλά, να κάνουμε τους γονείς να θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους στην Ακαδημία. Προσπάθησα να τους δείξω τις επιτυχίες της ομάδας για να καταλάβουν ότι στους κόλπους της υπάρχουν άνθρωποι που τις έφεραν φορώντας το τριφύλλι στην καρδιά. Μπορεί μεν να περνάει μία μεγάλη κρίση αλλά είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Η ζωή όμως προχωράει και υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορώ να ξέρω πως ακριβώς αλλά θα έρθουν καλύτερες μέρες».