Ενδεκάδα προσφυγών στην ΕΠΟ με ΠΑΟ, Πανιώνιο Λεβαδειακό

Ανάμεσά τους υπάρχει η εξ αναβολής υπόθεση της προσφυγής των μάνατζερ του Τσάβες κατά του Παναθηναϊκού, αλλά κι εκείνες (επίσης εξ αναβολής) των Βουκελάτου, Βλάχου, Νόβακ εναντίον του Πανιωνίου. Οι πέντε καινούργες προσφυγές είναι εναντίον των Αήττητου Σπάτων (3), Σπάρτης και Τρικάλων.
Αναλυτικά οι υποθέσεις:
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ MAJORSTAR ENTERPRISES LTD κατά ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2. ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1981(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΟΒΑΚ (KRYSTIAN NOWAK) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΟΣΕΦ ΒΙΝΤΕΚΕΡ (JOZSEF WINDECJER) κατά ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ
8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Π.Ο.
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Π.Ο.
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Π.Ο.
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΜΠΑΝ ΙΓΙΑΝΓΚΑ ΤΡΑΒΙΕΣΟ (IBAN IYANGA TRAVIESO)κατά ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΟ