Ένα ημίχρονο του Φορτούνη, μία ολόκληρη σεζόν για άλλους

Ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι την Κυριακή, έβγαλε αυτό που οι φίλοι της ΑΕΚ θα ήθελαν να έχει βγάλει η δική τους ομάδα (και τους πιάνει το παράπονο ότι δεν το είδαν) στο Αγρίνιο το Σάββατο. Επιθυμία. Ιδίως, όταν η κατάσταση στράβωσε. Σκληράδα. Το κλασικό when the going gets tough, the tough get going. Γράφει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.