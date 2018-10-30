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Έλις: «Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα του Προμηθέα»
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BASKET LEAGUE
15 δευτ. πριν
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Σάλος με αξιωματικό που φιλιέται με μετανάστη μπροστά στην ελληνική σημαία
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Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του Προμηθέα ενόψει Παναθηναϊκού
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3 λεπτά πριν
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Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης πρωταγωνιστεί σε... βίντεο κλιπ
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5 λεπτά πριν
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Παπαδόπουλος: «Χρειαζόμαστε το πάθος και την ενέργεια του Αραβίδη»
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Μεγάλος σεισμός στη Ζάκυνθο -Γεωδυναμικό: 5,4 Ρίχτερ -Στα 5,6 τον ανεβάζει το Ευρωμεσογειακό
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Το συγκινητικό μήνυμα του Σάκχοφ για την Ντνίπρο (pic)
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Ο στόχος του Παναθηναϊκού, να βγει ατσαλάκωτος από τα τρία ντέρμπι...
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22 λεπτά πριν
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Ανακοίνωσε sold out η Ζαλγκίρις μετά το διπλό στο ΟΑΚΑ (pic)
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Πρόωρο αντίο στο Παρίσι ο Τσιτσιπάς
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Η Μοντάνιο του Άρη MVP της πρεμιέρας
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Η επιτυχία πληρώνεται ακριβά: Τόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο του «Στην Υγειά μας ρε παιδιά»
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Παπαδόπουλος: «Μας ενδιαφέρει ο θεσμός του κυπέλλου»
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4 ζώδια που δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν πολιτικοί
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ΠΑΟΚ: «Εντυπωσιάζει ο Κουλούρης, πρώτο γκολ για Μυστακίδη»
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Έξαλλος με τη διοίκηση ο Μουρίνιο
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ΟΦΗ - Νίκη Βόλου 3-0 (vids)
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Το συγκινητικό μήνυμα του Σάκχοφ για την Ντνίπρο (pic)

30 Οκτωβρίου 2018, 17:25
Το συγκινητικό μήνυμα του Σάκχοφ για την Ντνίπρο (pic)

Με ένα συγκινητικό μήνυμα θέλησε να ευχηθεί στην Ντνίπρο, για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ο Εβγέν Σάκχοφ, με τον μέσο του ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάει τον σύλλογο που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ουκρανού μέσου:

«Ευτυχισμένη 100η επέτειος από την ίδρυση της Ντνίπρο!

Εάν είσαι ποδοσφαιριστής, υπάρχει πάντα ένας σύλλογος που σε βοηθά να φτάσεις στο επαγγελματικό επίπεδο ως παίκτης. Σου επιτρέπει να μεγαλώσεις ως παίκτης και ως άτομο.

Για μένα, αυτός ο σύλλγος είναι η Ντνίπρο. Έγινε το δεύτερο σπίτι μου και θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Είναι μια ομάδα με λαμπρή ιστορία. Ο σύλλογος που έφερε αρκετούς διάσημους ποδοσφαιριστές στην Ουκρανία.

Η ιστορία της Ντνίπρο είναι μια από τις μεγαλύτερης στην Ουκρανία, και πάντα αισθανόμουν σαν να είναι η οικογένεια μου ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ...

Είμαι βαθιά ευγνώμων για τη ζεστασιά και την υποστήριξή σας. Για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, του συμπαίκτες μου που έβαλαν ολόκληρη την καρδιά τους σε κάθε αγώνα. Για τους φίλους του συλλόγου, που μου έδωσαν δύναμη να προχωρήσω. Για το προσωπικό και την πίστη τους στην ομάδα τους.

Το να είσαι μέρος ενός τόσο λαμπρού πράγματος με κάνει εξαιρετικά ευτυχισμένο. Δεν έχει σημασία τι γίνεται τώρα στην ομάδα, η Ντνίπρο θα είναι πάντα στην καρδιά και τις σκέψεις μου».

Поздравляю со столетием ФК “Днепр”! В жизни каждого футболиста огромное значение всегда имеет клуб, который становится воображаемым мостом для перехода на профессиональный уровень игры, твоего роста, как игрока и как личности. Для меня этим клубом является ФК “Днепр".Он стал мне вторым домом и всегда будет в моей памяти. Клуб с яркой и громкой историей, который воспитал огромное количество известных футболистов, передавая свои традиции и бесценный опыт . Жизнь ФК “Днепр” полна побед и разочарований. Но какая бы не складывалась ситуация - семья оставалась семьей... Я очень благодарен за твою поддержку и тепло. За играющих всем сердцем людей, с которыми я работал. За болельщиков, которые придавали сил для следующего рывка. За персонал, который всегда будет предан своему клубу. Я очень счастлив, что был частью действительно чего-то грандиозного. И как ни крути, я продолжаю, хоть и мысленно, быть ею... . Happy 100th anniversary to FC Dnipro! If you are a football player, there is always one club that helps you reach the professional level of the game. Allows you to grow as a player and as a person. To me, this club is FC Dnipro. It became my second home and will always have a special place in my heart. It is the club with a bright history. The club that brought up several famous football players, passed its traditions and priceless experience to them. The story of FC Dnipro is one of triumphs and fiascoes, but it always felt like family regardless of the outcome… I am deeply thankful for your warmth and support. For the people I worked with, the players who put their entire heart into every match. For the football club fans, who gave me strength to move on. For the staff and their loyalty to their club. Being a part of something so glorious makes me incredibly happy. No matter what, I will stand with FC Dnipro in my heart and thoughts. #dnipro #fcdnipro #fcdnepr #днепр #фкднепр #дніпро #fcdnipro1918 @rotanruslan @dmitr.pb @kravchenko_sergiy4 @e_seleznev @dan_stolberg @dmitriypelin @vitaliy1110 @konoplyanka.official @mandzya5555 @jan.lastuvka16 @king_kong_71 @oliinyk2211

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Το συγκινητικό μήνυμα του Σάκχοφ για την Ντνίπρο (pic)
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