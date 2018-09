Από τα 10 εκατομμύρια του Σάββα στο... φιλόξενο Νότιγχαμ!

Η ελληνική γλώσσα πλούσια και οι ελληνικές παροιμίες διδακτικές… Δυο κόκορες μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Two roosters were fighting in an foreigner (sic) barn, για να καταλάβουν και οι αναγνώστες μας από τη Μ. Βρετανία τι ακριβώς γράφουμε. Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ θα έπρεπε να είναι μια πολύ απλή ιστορία για τον Ολυμπιακό. Ένας ποδοσφαιριστής που έσωσε την καριέρα του στον Πανιώνιο, φλέρταρε με όλες τις ελληνικές ομάδες της κορυφής, πήρε μεταγραφή για τον Πειραιά, υπέγραψε πριν 1,5 χρόνο ως το 2019, είναι διεθνής, έπαιξε μουντιάλ και όποτε πατάει χορτάρι, σκοράρει. Δεν κατάφερε, όμως, ποτέ να γίνει απλή ιστορία.

Κάτι οι προπονητές του, κάτι ο Σάββας Θεοδωρίδης, κάτι ο Κώστας Καραπαπάς και κάτι το κατά τα φαινόμενα άδοξο φινάλε του με τους ερυθρόλευκους, προκαλούν εύλογα ερωτηματικά για την ιστορία του. Πού πήγαν εκείνα τα 15 εκατομμύρια ευρώ;

11 μικροί Καρίμ!

Ο Σάββας Θεοδωρίδης ήταν πάντα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του. Ακόμα κι όταν ο Καρίμ του έκανε πείσματα και δεν του έδινε το χέρι του – γιατί λέει θύμωσε που εγκωμίασε τον Ούρος Τζούρτζεβιτς – ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν εκεί για να τον επαινεί. Η σχέση λατρείας ξεκίνησε με τη μεταγραφή του τον Ιανουάριο του 2017. Οι ερυθρόλευκοι κέρδιζαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και αποσπούσαν την υπογραφή του Καρίμ Ανσαριφάρντ προς τέρψη των οπαδών τους και του βετεράνου γκολκίπερ των Πειραιωτών.

«Εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτή την κίνηση που κάναμε. Για τον παίκτη αυτόν έχω προσωπική άποψη. Τον έχω παρακολουθήσει δέκα φορές. 100% είναι σπουδαία μεταγραφή. Παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, έχει το γκολ, ξέρει μπάλα, είναι αρκετά γρήγορος, γυμνασμένος καλά. Τρομακτική η επιτυχία μας να τον πάρουμε. Ένα πράγμα του είπα. Ότι έχει την ευκαιρία της ζωής του στον Ολυμπιακό. Κι ότι ευτυχώς που δεν έκανε τη βλακεία να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Πρίγκιπας θα νιώθει τώρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Έτσι του είπα. Ο Καρίμ είναι παικταράς. Τέρμα και τελείωσε. Σε έναν χρόνο ο Καρίμ θα κάνει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ!».

Ήταν αλήθεια! Ό,τι και να λέτε ή να πιστεύετε για τον Σάββα Θεοδωρίδη, τα λόγια του αποδείχθηκαν προφητικά. Χρειάστηκε αρχικά να ξεπεραστεί ο σκόπελος του Πάουλο Μπέντο, ο οποίος με δυσπιστία κοιτούσε το βιογραφικό και τα προσόντα του Ιρανού, όταν του κοινοποίησαν ότι θα αποκτηθεί. «Ο Ανσαριφάρντ είναι ένας παίκτης. ο οποίος σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Είναι ένας παίκτης με ποιότητα. Σίγουρα οι άνθρωποι του συλλόγου μας διέκριναν πως διαθέτει ποιοτικά στοιχεία και για το λόγο αυτό αποφάσισαν να αποκτηθεί. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής γιατί στην ομάδα που έπαιζε το στιλ παιχνιδιού ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που παίζουμε εμείς. Έπαιζε με τελείως διαφορετική στρατηγική από αυτή που παίζει ο Ολυμπιακός».

Ο χρόνος προσαρμογής ήταν περίπου ένας μήνας και μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου, ο Καρίμ είχε συμπληρώσει εννέα (!!) αγωνιστικά λεπτά με τον Ολυμπιακό. Μέχρι, που ξεκίνησε στον επαναληπτικό με την Οσμανλισπόρ και με δύο γκολ έστειλε τους ερυθρόλευκους στην επόμενη φάση του Europa League, τον Σάββα Θεοδωρίδη στα ουράνια και τον Κώστα Καραπαπά στην… Κίνα. Αμέσως μετά το ματς, ο εκπρόσωπος επικοινωνίας των ερυθρολεύκων διαρρέει πως υπάρχει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό από την κινέζικη Tianjin Quanjian. Τα ρεπορτάζ παίρνουν φωτιά, μέχρι που ο ίδιος διευκρινίζει ότι επρόκειτο για φάρσα!

Η φάρσα του Κώστα Καραπαπά, ωστόσο, ουδόλως σταματάει τον Σάββα Θεοδωρίδη από το να νιώθει δικαιωμένος. «Αν αξίζει ένας παίκτης με πείρα, μπαίνει και παίζει αμέσως! Αλλά πρέπει να πάρει και παιχνίδια για να δείξει ότι αξίζει. Βεβαίως, θέλει λίγες μέρες μέχρι να μάθει τους συμπαίκτες του και τα συστήματα της ομάδας. Ευτυχώς ο Καρίμ είναι ένα λαμπρό παιδί, εξαιρετικό παιδί, είχαμε τις πληροφορίες μας ότι είναι χαρακτήρας διαμάντι και έτσι είναι. Εγώ, όταν πρόκειται για ξένους, τέτοιους θέλω, στρατιώτες. Έλεγα παλιότερα ότι ήθελα 11 Φουστέρ, μετά έλεγα ότι θέλω 11 Μιλιβόγιεβιτς, πιστεύω ότι ο Ανσαριφάρντ μπορεί να με κάνει να λέω ότι θέλω 11 Ανσαριφάρντ!»

Να τους πάρουμε έναν-έναν!

Πριν φτάσουμε στους έντεκα Καρίμ, ας δούμε τους περίπου τέσσερις που όντως έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε ο Καρίμ του Μπέντο, ο Καρίμ του Λεμονή μέρος πρώτον, ο Καρίμ του Χάσι που βασικά δεν υπήρχε, ο Καρίμ του Λεμονή μέρος δεύτερον, ο Καρίμ του Όσκαρ Γκαρσία και ο Καρίμ του Πέδρο Μάρτινς. Ο Καρίμ του Μπέντο δεν έζησε και πολλά, αφού ο Πορτογάλος, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε μόνο μετά την πώληση του Ιντέγε, απολύθηκε τον Μάρτιο. Με τον Τάκη Λεμονή στον πάγκο ο Ιρανός έγινε βασικός, ωστόσο δεν έκανε τη διαφορά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η μεγάλη καμπύλη στο διάγραμμά του ήρθε τη σεζόν 2017-18, την πρώτη του ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό. Ο Μπέσνικ Χάσι ούτε να τον ακούσει, ούτε να τον δει! Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μια γκολ και ασίστ στη μοναδική του συμμετοχή ως βασικός (σ.σ. απέναντι στη Λάρισα) και εκτός μέχρι και για αγώνα κυπέλλου. Έξω φρενών ο Σάββας Θεοδωρίδης, όταν του τα θύμιζαν… «Είχα πει ότι θέλω 11 Ανσαριφάρντ στον Ολυμπιακό! Και ότι θα τον ζητάνε ξένες ομάδες με πολλά λεφτά. Καθίστε να πάει στο Μουντιάλ και τα λέμε. Θα τον χάναμε τον παίκτη, λόγω εκείνου του γελοίου προπονητή που έβαζε τα παιδιά του, όπως χάσαμε φέτος τον Γιαννιώτη. Είναι ο καλύτερος κυνηγός που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια ο Ανσαριφάρντ. Του έκανε πόλεμο ο προπονητής. Το ξαναλέω κι ας μου πουν που έχω λάθος: Είναι ψηλός, δυνατός, γρήγορος και ξέρει μπαλάρα. Ο Χάσι δεν είχε δηλώσει στην Ευρώπη τον Ανσαριφάρντ και τον Σισέ - αν έχεις τον Θεό σου».

Ευτυχώς ο Καρίμ – παιδί ενός διαφορετικού Θεού γαρ – το πήρε λίγο πιο ψύχραιμα. «Ήταν στενάχωρο για μένα που ήμουν εκτός λίστας. Όλοι οι παίκτες ονειρεύονται να παίξουν στο Champions League, όμως είμαι επαγγελματίας κι έπρεπε να ακολουθήσω την απόφαση του συλλόγου και να είμαι έτοιμος για κάθε αγώνα που θα με χρειαζόταν η ομάδα δίνοντας το 100%». Δε θέλω να κρίνω κανέναν παίκτη ή προπονητή. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω αυτό. Αν θέλεις να έχεις καλή απόδοση, χρειάζεσαι την καλύτερη δυνατή προετοιμασία».

Τα πράγματα άλλαξαν νωρίς. Στη Νέα Σμύρνη, ο Ολυμπιακός είχε καινούργιο προπονητή και ο Τάκης Λεμονής ξεκίνησε τις αλλαγές επαναφέροντας τον Καρίμ. Δύο γκολ απέναντι στον Πανιώνιο, νίκη των ερυθρολεύκων και μια ξεκάθαρη απάντηση του Ανσαριφάρντ ότι έχει θέση στους ερυθρολεύκους. Θέση που την κράτησε και στο υπόλοιπο της σεζόν, παρά τη νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Όσκαρ Γκαρσία, κατά δήλωση του Καρίμ, τον είχε σαν γιο του και ο Ιρανός από κάποιο σημείο και μετά έμοιαζε να ξεχωρίζει με την πιστότητα και τη διάρκεια στην απόδοσή του, από όλους τους ερυθρόλευκους.

«Σε κάθε περίπτωση. ο καθένας έχει τον τρόπο του κι εγώ σέβομαι τον δικό του. Όταν ήρθε ο σημερινός προπονητής, άρχισα να παίρνω χρόνο συμμετοχής και δόξα τω Θεώ, τον αξιοποιώ με επιτυχία», θα έλεγε ο Καρίμ για τον Λεμονή και με ένα εκπληκτικό σερί γκολ των Ιανουάριο καθιστούσε την παρουσία του στην ενδεκάδα επιβεβλημένη. Στο φινάλε της χρονιάς, βρέθηκε να μάχεται για τη θέση του πρώτου σκόρερ και με το μουντιάλ να έπεται η τιμή του πια είχε ξεπεράσει τα όρια!

«Κι ύστερα, θα «μας χαλάσει» αν ο Ανσαριφάντ φέρει 15 εκατομμύρια;», αναρωτιέται στα μέσα Ιουνίου ο Σάββας Θεοδωρίδης με τα ρεπορτάζ να θέλουν τον Ολυμπιακό να αξιώνει κοντά στα δέκα εκατομμύρια ευρώ για να τον πουλήσει, τη στιγμή που ο Πέδρο Μάρτινς τον υπολόγιζε κανονικά και εκτιμούσε την αξία του. Ο Καρίμ έπαιξε στα δύο ματς με την Λουκέρνη και παρότι βρισκόταν πίσω από τον νεοαποκτηθέντα Γκερέρο, σίγουρα χωρούσε στον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι, εξάλλου, αρχές Αυγούστου φέρονταν να ζητάνε εφτά εκατομμύρια ευρώ από την Μπεσίκτας για να παραχωρήσουν τον παίκτη.

Η απόκτηση του Αχμέντ Χασάν προφανώς και έσπρωξε τον Καρίμ στην πόρτα. Κι αφού δεν βρέθηκε πόρτα να… πληρώσει, ο Ιρανός σπρώχτηκε προς το Νότιγχαμ. Τον λαοφιλέστερο προορισμό για «κατοίκους» Ρέντη. Με ή χωρίς τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να τους συνοδεύουν!