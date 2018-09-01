Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού

Αναλυτικά οι 13 προσφυγές που εκδικάζονται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ:
1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΙΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ ΡΕΙΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΟΝΓΚ ΝΤΟΥΑΛΑ ΒΙΕΡΑ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΜΥΤΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ
11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΕΠΣΤΑΙΝ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ