© SPORTSDNA 2018
All rights reserved
Pixual
  • Τελευταια νεα
  • Δημοφιλη
  • Live
H Σερένα έκανε... πλάκα στην αδερφή της και πέρασε στους «16» του US Open (vid)
H Σερένα έκανε... πλάκα στην αδερφή της και πέρασε στους «16» του US Open (vid)
US OPEN
10 λεπτά πριν
H Σερένα έκανε... πλάκα στην αδερφή της και πέρασε στους «16» του US Open (vid)
Μελισσανίδης για Κονέ: «Του έδινα ό,τι ήθελε κι εκείνος έκανε διακοπές»
Μελισσανίδης για Κονέ: «Του έδινα ό,τι ήθελε κι εκείνος έκανε διακοπές»
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
30 λεπτά πριν
Μελισσανίδης για Κονέ: «Του έδινα ό,τι ήθελε κι εκείνος έκανε διακοπές»
Καλοκαιρινός ο καιρός την πρώτη ημέρα του φθινοπώρου
Καλοκαιρινός ο καιρός την πρώτη ημέρα του φθινοπώρου
ΕΛΛΑΔΑ
52 λεπτά πριν
Καλοκαιρινός ο καιρός την πρώτη ημέρα του φθινοπώρου
Τόπος... μαρτυρίου η Τρίπολη για την ΑΕΚ
Τόπος... μαρτυρίου η Τρίπολη για την ΑΕΚ
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
1 ώρα πριν
Τόπος... μαρτυρίου η Τρίπολη για την ΑΕΚ
Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού
Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
1 ώρα πριν
Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού
Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα του Σαββάτου 1/9
Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα του Σαββάτου 1/9
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
1 ώρα πριν
Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα του Σαββάτου 1/9
Ανακοίνωσε Ναχουέλ στον Ολυμπιακό η Βιγιαρεάλ (pic)
Ανακοίνωσε Ναχουέλ στον Ολυμπιακό η Βιγιαρεάλ (pic)
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
2 ώρες πριν
Ανακοίνωσε Ναχουέλ στον Ολυμπιακό η Βιγιαρεάλ (pic)
Καταγγελίες για φρικτό θάνατο δεκάδων ζώων στο πλοίο «Ελ.Βενιζέλος»
Καταγγελίες για φρικτό θάνατο δεκάδων ζώων στο πλοίο «Ελ.Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
2 ώρες πριν
Καταγγελίες για φρικτό θάνατο δεκάδων ζώων στο πλοίο «Ελ.Βενιζέλος»
Μαρτίνς: «Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θέλουμε να περάσουμε» (vid)
Μαρτίνς: «Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θέλουμε να περάσουμε» (vid)
EUROPA LEAGUE
2 ώρες πριν
Μαρτίνς: «Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θέλουμε να περάσουμε» (vid)
Στους «16» του US Open ο... αλύγιστος Ναδάλ
Στους «16» του US Open ο... αλύγιστος Ναδάλ
US OPEN
2 ώρες πριν
Στους «16» του US Open ο... αλύγιστος Ναδάλ
Πήρε Τζάκσον Μαρτίνες η Πορτιμονένσε!
Πήρε Τζάκσον Μαρτίνες η Πορτιμονένσε!
ΕΥΡΩΠΗ
3 ώρες πριν
Πήρε Τζάκσον Μαρτίνες η Πορτιμονένσε!
Νέα έρευνα: Αυτή η τροφή απογειώνει τη λίμπιντο!
Νέα έρευνα: Αυτή η τροφή απογειώνει τη λίμπιντο!
MENSDNA
3 ώρες πριν
Νέα έρευνα: Αυτή η τροφή απογειώνει τη λίμπιντο!
Τελικά... στην Άντερλεχτ ο Μάρκοβιτς
Τελικά... στην Άντερλεχτ ο Μάρκοβιτς
ΕΥΡΩΠΗ
3 ώρες πριν
Τελικά... στην Άντερλεχτ ο Μάρκοβιτς
Ανακοίνωσε Μάριν ο Ερυθρός Αστέρας
Ανακοίνωσε Μάριν ο Ερυθρός Αστέρας
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
4 ώρες πριν
Ανακοίνωσε Μάριν ο Ερυθρός Αστέρας
Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την πιο... ακατανόητη μεταγραφή του καλοκαιριού (vid)
Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την πιο... ακατανόητη μεταγραφή του καλοκαιριού (vid)
LIGUE 1
4 ώρες πριν
Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την πιο... ακατανόητη μεταγραφή του καλοκαιριού (vid)
Πρώην παίκτρια ριάλιτι μοιράζει... καρδιακά στο Instagram (pic)
Πρώην παίκτρια ριάλιτι μοιράζει... καρδιακά στο Instagram (pic)
HOT
5 ώρες πριν
Πρώην παίκτρια ριάλιτι μοιράζει... καρδιακά στο Instagram (pic)
Με... buzzer beater η Εϊμπάρ, βύθισε το «κίτρινο υποβρύχιο» η Χιρόνα
Με... buzzer beater η Εϊμπάρ, βύθισε το «κίτρινο υποβρύχιο» η Χιρόνα
PRIMERA DIVISION
5 ώρες πριν
Με... buzzer beater η Εϊμπάρ, βύθισε το «κίτρινο υποβρύχιο» η Χιρόνα
Τεράστια μεταγραφή για την αντίπαλο του Ολυμπιακού! (vid)
Τεράστια μεταγραφή για την αντίπαλο του Ολυμπιακού! (vid)
PRIMERA DIVISION
5 ώρες πριν
Τεράστια μεταγραφή για την αντίπαλο του Ολυμπιακού! (vid)
Έκλεισε η διορία για μεταγραφές στην ΕΠΟ, ποιοι οι τελευταίοι που δηλώθηκαν
Έκλεισε η διορία για μεταγραφές στην ΕΠΟ, ποιοι οι τελευταίοι που δηλώθηκαν
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
5 ώρες πριν
Έκλεισε η διορία για μεταγραφές στην ΕΠΟ, ποιοι οι τελευταίοι που δηλώθηκαν
Ο Καρέλης προτίμησε την ρεαλιστική από την εικονική προοπτική
Ο Καρέλης προτίμησε την ρεαλιστική από την εικονική προοπτική
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΚΑΣ
5 ώρες πριν
Ο Καρέλης προτίμησε την ρεαλιστική από την εικονική προοπτική
Στον Ερυθρό Αστέρα ο Μάριν
Στον Ερυθρό Αστέρα ο Μάριν
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
6 ώρες πριν
Στον Ερυθρό Αστέρα ο Μάριν
Φέρνει Ματίας Ναχουέλ ο Ολυμπιακός (vids)
Φέρνει Ματίας Ναχουέλ ο Ολυμπιακός (vids)
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
6 ώρες πριν
Φέρνει Ματίας Ναχουέλ ο Ολυμπιακός (vids)
Τα πρώτα... μηνύματα του ΠΑΟΚ στον Καρέλη (pics)
Τα πρώτα... μηνύματα του ΠΑΟΚ στον Καρέλη (pics)
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
6 ώρες πριν
Τα πρώτα... μηνύματα του ΠΑΟΚ στον Καρέλη (pics)
Κούκλα: Η πιο «καυτή» instagrammer της Ελλάδας στην κορυφαία της φωτογράφιση! (pics)
Κούκλα: Η πιο «καυτή» instagrammer της Ελλάδας στην κορυφαία της φωτογράφιση! (pics)
LIFE STYLE
31 Αυγούστου 2018, 23:57
Κούκλα: Η πιο «καυτή» instagrammer της Ελλάδας στην κορυφαία της φωτογράφιση! (pics)
Στην Λιόν το «βαρύ πυροβολικό» της Σέλτικ (pic)
Στην Λιόν το «βαρύ πυροβολικό» της Σέλτικ (pic)
LIGUE 1
31 Αυγούστου 2018, 23:55
Στην Λιόν το «βαρύ πυροβολικό» της Σέλτικ (pic)
Ανακοίνωσε Καρέλη ο ΠΑΟΚ!
Ανακοίνωσε Καρέλη ο ΠΑΟΚ!
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
31 Αυγούστου 2018, 23:51
Ανακοίνωσε Καρέλη ο ΠΑΟΚ!
ΠΑΣ Γιάννινα: Χωρίς προβλήματα εν όψει Ολυμπιακού
ΠΑΣ Γιάννινα: Χωρίς προβλήματα εν όψει Ολυμπιακού
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
31 Αυγούστου 2018, 23:50
ΠΑΣ Γιάννινα: Χωρίς προβλήματα εν όψει Ολυμπιακού
Λιόν - Νις 0-1
Σόκαρε τη Λιόν η Νις
LIGUE 1
31 Αυγούστου 2018, 23:49
Λιόν - Νις 0-1
Στη ΓΑΔΑ προσήχθη ο Αριστείδης Φλώρος, συνεδριάζουν οι εφέτες για το βούλευμα
Στη ΓΑΔΑ προσήχθη ο Αριστείδης Φλώρος, συνεδριάζουν οι εφέτες για το βούλευμα
ΕΛΛΑΔΑ
31 Αυγούστου 2018, 23:39
Στη ΓΑΔΑ προσήχθη ο Αριστείδης Φλώρος, συνεδριάζουν οι εφέτες για το βούλευμα
Σίγουροι τρόποι για να… γεράσεις πριν την ώρα σου!
Σίγουροι τρόποι για να… γεράσεις πριν την ώρα σου!
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
31 Αυγούστου 2018, 23:30
Σίγουροι τρόποι για να… γεράσεις πριν την ώρα σου!
Τελευταία νέα
Close
Χρόνος ανάγνωσης: 1’
Tags:

Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού

1 Σεπτεμβρίου 2018, 04:50
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού

Μετά από αρκετές αναβολές, ορίστηκαν εκ νέου οι προσφυγές των Γιακούμπα Σιλά, Λαουτάρο Ρινάλντι και Νούνο Ρέις κατά του Παναθηναϊκού, για την προσεχή Δευτέρα (3/9), εφόσον δεν έχει επέλθει μέχρι τότε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Αναλυτικά οι 13 προσφυγές που εκδικάζονται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ: 

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΙΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ ΡΕΙΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΟΝΓΚ ΝΤΟΥΑΛΑ ΒΙΕΡΑ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΜΥΤΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΕΠΣΤΑΙΝ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ

13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

© SPORTSDNA 2018 All rights reserved
Close
MENU
Τη Δευτέρα εκδικάζονται οι προσφυγές Σιλά, Ρινάλντι, Ρέις κατά Παναθηναϊκού
Χρόνος ανάγνωσης: 1’