Εκδικάζονται οι προσφυγές Ρινάλντι, Σιλά και Ρέις για Παναθηναϊκό

Συνολικά θα εκδικαστούν 14 υποθέσεις κι εκτός από τις τρεις που αφορούν το Τριφύλλι (για Σιλά και Ρινάλντι είναι εξ αναβολής), υπάρχουν κι εκείνες για Πανιώνιο, Λάρισα, Ηρακλή και τέσσερις ακόμη ομάδες.
Αναλυτικά:
1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΤΙΣ ΚΟΤΝΙΚ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4.ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΜΑΤΙΣ ΚΟΤΝΙΚ
5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
6.ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ LEANDRO SALES DE SANTANA (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
8.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
9.ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΒΕΛΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (VELLA JUNIOR κατά ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.Π.
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ κατά ΠΑΕ Γ.Σ. ΒΕΡΟΙΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
11.ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟ ΣΤΑΜΟ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦ.402/2018 ΠΕΕΟΔ
12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ ΡΕΙΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΙΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ
14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ